Где посмотреть интервью Владимира Путина Такеру Карлсону с русскими субтитрами

Кстати, полный текст интервью можно посмотреть на нашем сайте вот здесь.
Карлсон рассказал, что прождал Путина два часа. Всего он пробыл в Кремле пять часов. А разговор длился дольше двух.
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Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Видео с разговором и русскими субтитрами опубликовали на Rutube.
Кстати, полный текст интервью можно посмотреть на нашем сайте вот здесь.
Карлсон рассказал, что прождал Путина два часа. Всего он пробыл в Кремле пять часов. А разговор длился дольше двух.
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