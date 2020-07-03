Гендиректор стройкомпании займет пост вице-мэра Барнаула

Генеральный директор строительной компании «Сибинвест» Максим Полежаев станет заместителем главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям, пишет «Политсибру» со ссылкой на источник.

Полежаева назначат на пост вице-мэра 6 июля, утверждает издание.

Должность зама по градостроительству стала вакантной после того, как Сергея Демина, занимавшего этот пост, арестовали по подозрению во взятке.

В чем подозревают Демина

По сведениям altapress.ru, у следователей по особо важным делам СУ СКР по Алтайскому краю вырисовывается такая фабула.

В 2019 году предприниматель Александр Канаков якобы оплатил поездку вице-мэра Сергея Демина и его супруги на испанский курорт Пуэрто де Сантьяго. Сумма более чем в 150 тыс. рублей, была внесена Канаковым на счет турфирмы за билеты, оформление визы и проживание четы Деминых в апартаментах.

Сергей Демин. barnaul.org

Взамен Сергей Демин, курировавший в администрации города строительный блок, инициировал назначение Александра Канакова на должность генерального директора акционерного общества «Барнаулкапстрой» (БКС).

При этом чиновник якобы дал членам совета директоров «БКС» распоряжение голосовать именно за кандидатуру Канакова.

Вице-мэр Сергей Демин вину не признает. 15 июня мера пресечения ему в виде содержания под стражей была продлена еще на два месяца.