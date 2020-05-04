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Политика

Генеральный секретарь ООН назвал главное достижение организации за 75 лет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что благодаря действиям организации в мире не произошло третьей мировой войны, а память о победе над нацизмом должна способствовать приверженности мирового сообщества принципам равноправия и уважения интересов всех стран. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Флаг ООН.
Флаг ООН.
СС0

«Человечеству удалось благодаря ООН и усилиям других организаций прожить эти 75 лет без сползания к катастрофической ситуации, подобной Первой мировой войне и Второй мировой войне. Это наше основное достижение на сегодня». — подчеркнул Гутерриш.

Среди ключевых принципов организации он назвал достижение всеобщего мира, уважение интересов всех граждан и всех государств, всеобщее равенство и уважение прав каждого человека на Земле.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала определить список «исторических негодяев», чтобы в наши дни способствовать борьбе с фашизмом.

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