Генеральный секретарь ООН назвал главное достижение организации за 75 лет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что благодаря действиям организации в мире не произошло третьей мировой войны, а память о победе над нацизмом должна способствовать приверженности мирового сообщества принципам равноправия и уважения интересов всех стран. Об этом он сказал в интервью ТАСС .

«Человечеству удалось благодаря ООН и усилиям других организаций прожить эти 75 лет без сползания к катастрофической ситуации, подобной Первой мировой войне и Второй мировой войне. Это наше основное достижение на сегодня». — подчеркнул Гутерриш.

Среди ключевых принципов организации он назвал достижение всеобщего мира, уважение интересов всех граждан и всех государств, всеобщее равенство и уважение прав каждого человека на Земле.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала определить список «исторических негодяев», чтобы в наши дни способствовать борьбе с фашизмом.