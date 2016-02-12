Поклонская призвала создать список «исторических негодяев»

Соответствующее заявление замглавы комитета Госдумы по международным делам сделала на церемонии открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН.

«Современные фашистские прихвостни должны понять, что весь мир против них, единым фронтом. Поэтому, по моему мнению, необходимо отдельное решение ООН — нужно определить список исторических негодяев, которых ни в коем случае нельзя оправдывать. Тут не может быть полутеней», — сказала Поклонская.