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Политика

Поклонская призвала создать список «исторических негодяев»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала определить список «исторических негодяев», чтобы в наши дни способствовать борьбе с фашизмом, сообщает РИА «Новости».

Депутат ГД Наталья Поклонская.
Депутат ГД Наталья Поклонская.
facebook.com/PoklonskayaNV

Соответствующее заявление замглавы комитета Госдумы по международным делам сделала на церемонии открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН.

«Современные фашистские прихвостни должны понять, что весь мир против них, единым фронтом. Поэтому, по моему мнению, необходимо отдельное решение ООН — нужно определить список исторических негодяев, которых ни в коем случае нельзя оправдывать. Тут не может быть полутеней», — сказала Поклонская.

Она отметила, что те, кто начинает «заигрывать с нацистами», должны получить международную изоляцию и осуждение.

Это могут быть фонды, коммерческие компании и даже целые государства, а также бизнесмены, которые финансируют «эту чуму».

«Если они перестанут получать немое одобрение из-за рубежа, поверьте, сразу прикроют все эти кружки доморощенных Гитлеров недоделанных», — подчеркнула Поклонская.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о недопустимости переписывания истории и призвал наращивать усилия по защите правды о Великой Отечественной войне.

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