Путин призвал наращивать усилия по защите правды

Президент России Владимир Путин отметил важность наращивания усилий по защите исторической правды и обеспечению прав соотечественников за рубежом.

В опубликованном на сайте Кремля сообщении Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ с Днем дипломатического работника.

«Важно наращивать усилия по обеспечению прав и интересов соотечественников за рубежом, по защите русского языка. И, конечно, безусловным приоритетом должна оставаться деятельность по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне. Это особенно актуально в контексте отмечаемого в этом году 75-летнего юбилея Победы», — говорится в телеграмме.

Как сообщает РИА «Новости», глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия должна быть во всеоружии, чтобы не дать возможность реализоваться попыткам переписать мировую историю.

«Продолжается дискуссия, в ходе которой некоторые западные и не только западные партнеры пытаются обелить пособников нацистов, пытаются в искаженном свете представить роль Советского Союза, всех народов Советского Союза, которые внесли решающий вклад в разгром фашизма. Попытки переписать историю и тем самым повлиять на развитие мировых процессов будут продолжаться», — сказал Лавров на церемонии возложения венков к памятным доскам в вестибюле здания МИДа.

Лавров подчеркнул, что российская власть должна быть «во всеоружии, чтобы этим попыткам не суждено было реализоваться».

Он также заверил, что его ведомство преисполнено решимости делать все для реализации внешнеполитического курса страны, который установлен президентом России.