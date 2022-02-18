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Политика

Генеральские звания 74 военным и правоохранителям присвоил Путин

Президент РФ Владимир Путин присвоил новые генеральские звания 74 военным и сотрудникам правоохранительных органов.

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

Так, в Вооруженных силах четверо получили воинское звание генерал-лейтенанта, среди них начальник Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Игорь Емельянов, замначальника военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия» Александр Нагалин и командующий Амурским объединением Восточного военного округа Александр Санчик, пишет РБК.

Еще 24 военных получили звание генерал-майора, двое — контр-адмирала (соответствует званию генерал-майора). Контр-адмирал Эдуард Михайлов, недавно назначенный командующим Кольской флотилией, получил звание вице-адмирала (соответствует званию генерал-лейтенанта).

В рядах Нацгвардии появилось четыре новых генерал-майора и один генерал-лейтенант (воинские звания).

В органах МВД специальное звание генерал-лейтенанта полиции получил один сотрудник, генерал-майора полиции — пять человек, генерал-майора юстиции — два человека. Шесть новых генерал-майоров полиции появились в рядах сотрудников Нацгвардии.

Помимо этого, генеральские специальные звания получили четыре сотрудника Государственной противопожарной службы, двое сотрудников ФСИН, 13 сотрудников таможенных органов и пять сотрудников СК.

Указ опубликован на портале правовой информации.

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