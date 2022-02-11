Своим указом Путин наделил Медведева новыми полномочиями

Указ о ее создании подписал президент Владимир Путин, пишет ТАСС.
Комиссия займется вопросами совершенствования государственной миграционной политики. Возглавит ее заместитель председателя Совбеза России. Этот пост занимает Дмитрий Медведев.
Задача комиссии — обеспечить национальную безопасность страны в миграционной сфере, отмечает bfm.ru. Кроме того, комиссия должна регулировать миграционные процессы в интересах социально-экономического развития России.
Ранее Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.