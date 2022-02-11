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Политика

Своим указом Путин наделил Медведева новыми полномочиями

В структуре Совета безопасности России появилась новая межведомственная комиссия.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин, 15 января 2020.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин, 15 января 2020.
kremlin.ru

Указ о ее создании подписал президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

Комиссия займется вопросами совершенствования государственной миграционной политики. Возглавит ее заместитель председателя Совбеза России. Этот пост занимает Дмитрий Медведев.

Задача комиссии — обеспечить национальную безопасность страны в миграционной сфере, отмечает bfm.ru. Кроме того, комиссия должна регулировать миграционные процессы в интересах социально-экономического развития России.

Ранее Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.

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