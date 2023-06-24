24 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Генпрокурор доложил Путину о ситуации с вооруженным мятежом

Генеральный прокурор России Игорь Краснов ночью 24 июня доложил президенту РФ Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа, сообщает пресс-служба Кремля.

Генеральный прокурор Игорь Краснов.
Генеральный прокурор Игорь Краснов.
kremlin.ru

Также Генпрокурор рассказал о законности возбуждения такого дела.

Владимир Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Евгения Пригожина.

Принимаются необходимые меры.

Спецслужбы, Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия находятся в режиме круглосуточной работы. Представители ведомств постоянно докладывают главе государства о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" заявил о вооруженных атаках со стороны ВС РФ.

Что известно о мятеже Евгения Пригожина — разбор altapress.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость