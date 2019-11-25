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Политика

Алтайское лобби в Генсовете «Единой России» достигло исторического максимума

На съезде «Единой России» в генеральный совет партии включили депутата Госдумы Даниила Бессарабова. Эмаксимальное представительство Алтайского края руководящем органе партии за всё время ее существования, заявили в реготделении.

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
Дмитрий Лямзин

В генсовет, помимо новичка, также входят губернатор Виктор Томенко и депутат АКЗС Алексей Кривенко.

По мнению Даниила Бессарабова, расширение представительства Алтайского края в генсовете позволит более активно отстаивать интересы региона на федеральном уровне с привлечением партийного ресурса.

«Это возможность в дискуссии на уровне высшего руководства партии отстаивать мнение жителей, чтобы, возвращаясь в регион, можно было показать итог работы. Это не дело, когда мы знаем о какой-то проблеме, но стесняемся о ней сказать, а вдруг кого-то обидим. Власть должна быть рядом, она должна адекватно отвечать на все запросы», — считает он.

Томенко и Кривенко вошли в состав генсовета «Единой России» в 2018 году.

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