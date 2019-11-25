Алтайское лобби в Генсовете «Единой России» достигло исторического максимума

В генсовет, помимо новичка, также входят губернатор Виктор Томенко и депутат АКЗС Алексей Кривенко.

По мнению Даниила Бессарабова, расширение представительства Алтайского края в генсовете позволит более активно отстаивать интересы региона на федеральном уровне с привлечением партийного ресурса.

«Это возможность в дискуссии на уровне высшего руководства партии отстаивать мнение жителей, чтобы, возвращаясь в регион, можно было показать итог работы. Это не дело, когда мы знаем о какой-то проблеме, но стесняемся о ней сказать, а вдруг кого-то обидим. Власть должна быть рядом, она должна адекватно отвечать на все запросы», — считает он.