28 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Германия может отказаться от российской нефти и угля в этом году

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна в 2022 году перестанет быть зависимой от импорта нефти и угля из России.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Paul Lowry, CC BY 2.0,part from original.

Германия подготовит для этого необходимые технические условия.

Шольц уверен, что сокращение импорта энергоносителей из России произойдет быстро, пишет РБК.

25 марта министр экономики Германии Роберт Хабек сказал, что Берлин сократит к лету импорт нефти из России вдвое, а зимой станет независим от поставок российского топлива.

В ближайшие месяцы предполагается снизить зависимость от российской нефти на 25%, к середине года — на 50%.

Однако это не пока не будет касаться газа — от него хотят полностью отказаться к 2024 году. Сейчас из России поступает 40% газа, потребляемого Германией.

Ранее британский политический обозреватель Энтони Уэббер заявил, что европейские страны не подумали о последствиях санкций против России для самих себя.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость