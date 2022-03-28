Германия может отказаться от российской нефти и угля в этом году

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна в 2022 году перестанет быть зависимой от импорта нефти и угля из России.

Германия подготовит для этого необходимые технические условия.

Шольц уверен, что сокращение импорта энергоносителей из России произойдет быстро, пишет РБК.

25 марта министр экономики Германии Роберт Хабек сказал, что Берлин сократит к лету импорт нефти из России вдвое, а зимой станет независим от поставок российского топлива.

В ближайшие месяцы предполагается снизить зависимость от российской нефти на 25%, к середине года — на 50%.

Однако это не пока не будет касаться газа — от него хотят полностью отказаться к 2024 году. Сейчас из России поступает 40% газа, потребляемого Германией.

Ранее британский политический обозреватель Энтони Уэббер заявил, что европейские страны не подумали о последствиях санкций против России для самих себя.