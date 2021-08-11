Глава Алтая проведет прямую линию с жителями по примеру Путина

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин организует прямое общение с жителями региона, как это рекомендовал делать президент России Владимир Путин, сообщил « Алтай-Болтай ».

«По итогам прямой линии президент рекомендовал главам регионов не реже раза в год организовывать прямое общение с жителями. Мы такую прямую линию планируем в сентябре, пока проводится подготовительная работа, о начале приема вопросов и обращений сообщим дополнительно», — заявил глава Алтая на встрече с активом ОНФ.

Ранее удалось выяснить, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко тоже готовится к прямой линии с людьми. Предположительно, она пройдет осенью после выборов в Госдуму и АКЗС.

До этого, по всей вероятности, губернатор будет задействован в агитационных мероприятиях «Единой России», так как на выборах возглавит региональный список партии в Заксобрание.

Прямая линия с Владимиром Путиным проводится ежегодно, президент отвечает на вопросы граждан России. Двадцатый прямой эфир состоялся 30 июня 2021 года.