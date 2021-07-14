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Политика

Виктор Томенко определился со сроками проведения «прямой линии»

Губернатор Виктор Томенко проведет первую для себя «прямую линию» с жителями Алтайского края осенью, скорее всего, после выборов в Госдуму и АКЗС. До этого, по всей вероятности, он будет задействован в агитационных мероприятиях «Единой России», так как на выборах возглавит региональный список партии в Заксобрание.

Виктор Томенко посетил школу в Калманском районе
Виктор Томенко посетил школу в Калманском районе
Анна Зайкова

Выборы в кфедеральный и краевой парламенты пройдут с 17 по 19 сентября.

Как пояснил руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Негреев, «сейчас идет работа над форматом мероприятия». Очевидно, что под этим подразумевается не только выбор телеканала (ГТРК «Алтай», «Катунь 24»), но и организация сбора вопросов от жителей всего края.

Пока же Виктор Томенко готовится к пресс-конференции с журналистами краевых СМИ, она состоится на следующей неделе.

Почему проснулся интерес губернаторов к «прямым линиям»

«Виновником» стал Владимир Путин. Президент подписал перечень поручений по итогам «прямой линии с населением», прошедшей 30 июня. Об этом сообщает «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).

Главам российских регионов рекомендовано не реже раза в год проводить аналогичное прямое общение с жителями. Администрация президента в свою очередь будет осуществлять не только технологическую и консультационную поддержку в организации данного мероприятия, но и контроль за исполнением поручения главы государства.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже исполняет поручение президента. Он проводит «прямую линию» с жителями 14 июля.

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