Виктор Томенко определился со сроками проведения «прямой линии»

Выборы в кфедеральный и краевой парламенты пройдут с 17 по 19 сентября.
Как пояснил руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Негреев, «сейчас идет работа над форматом мероприятия». Очевидно, что под этим подразумевается не только выбор телеканала (ГТРК «Алтай», «Катунь 24»), но и организация сбора вопросов от жителей всего края.
Пока же Виктор Томенко готовится к пресс-конференции с журналистами краевых СМИ, она состоится на следующей неделе.
Почему проснулся интерес губернаторов к «прямым линиям»
«Виновником» стал Владимир Путин. Президент подписал перечень поручений по итогам «прямой линии с населением», прошедшей 30 июня. Об этом сообщает «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).
Главам российских регионов рекомендовано не реже раза в год проводить аналогичное прямое общение с жителями. Администрация президента в свою очередь будет осуществлять не только технологическую и консультационную поддержку в организации данного мероприятия, но и контроль за исполнением поручения главы государства.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже исполняет поручение президента. Он проводит «прямую линию» с жителями 14 июля.