Глава Алтая отправил в отставку первого заместителя

Заявление об отставке чиновник подал по собственному желанию.
Ранее Telegram-каналы предполагали, что Тюхтенев уволится. Не исключено, что это связано с инцидентом в День ВДВ. Тогда глава Алтая был в Москве, а вице-премьер посетил массовое мероприятие без маски.
Алексей Тюхтенев стал первым вице-премьером осенью 2019 года.
До этого он занимал различные руководящие должности в органах власти — был министром имущественных отношений, зампредом правительства, первым вице-премьером, руководителем управления Росимущества, руководителем представительства МАСС, помощником депутата Госдумы.