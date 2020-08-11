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Политика

Глава Алтая отправил в отставку первого заместителя

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отправил в отставку первого заместителя председателя правительства Алексея Тюхтенева, сообщили «Новости Горного Алтая». Это первая отставка в правительстве Хорохордина.

Глава Алтая Олег Хорохордин.
Глава Алтая Олег Хорохордин.
altai-republic.ru

Заявление об отставке чиновник подал по собственному желанию.

Ранее Telegram-каналы предполагали, что Тюхтенев уволится. Не исключено, что это связано с инцидентом в День ВДВ. Тогда глава Алтая был в Москве, а вице-премьер посетил массовое мероприятие без маски.

Алексей Тюхтенев стал первым вице-премьером осенью 2019 года.

До этого он занимал различные руководящие должности в органах власти — был министром имущественных отношений, зампредом правительства, первым вице-премьером, руководителем управления Росимущества, руководителем представительства МАСС, помощником депутата Госдумы.

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