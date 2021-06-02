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Политика

Глава алтайского избиркома стала богаче и купила второй Lexus

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова за год стала богаче на 1,3 млн рублей и обзавелась третьим автомобилем. Сведения о доходах опубликованы на сайте избиркома.

Сессия АКЗС 27 ноября 2020 года. Ирина Акимова.
Сессия АКЗС 27 ноября 2020 года. Ирина Акимова.
пресс-служба АКЗС

В 2020 году доход главы алтайского избиркома составил 5,3 млн рублей. В 2019 году она задекларировала чуть больше 4 млн рублей.

Автопарк Акимовой пополнился автомобилем Lexus (теперь их два). Также в собственности есть Toyota без указания модели и квартира 44,7 кв.м.

Заместитель председателя Евгений Суворов отчитался о 4,5 млн рублей заработка, секретарь Анна Пономаренко задекларировала 3,2 млн рублей.

Ранее чиновники правительства Алтайского края опубликовали сведения о доходах. Самый большой заработок в списке министров за прошедший ковидный год задекларировал глава краевого минздрава Дмитрий Попов.

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