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Политика

Ушедший в отставку министр транспорта Алтайского края оказался самым «бедным» среди коллег

Чиновники правительства Алтайского края опубликовали сведения о доходах за 2020 год. Самый большой доход в списке министров за прошедший ковидный год задекларировал глава краевого минздрава Дмитрий Попов.

На заседании правительства АК.
На заседании правительства АК.
Altairegion22.ru

Как уже было известно, он заработал 4,73 млн рублей. В эту сумму входят средства, полученные от продажи недвижимости, сообщил «Политсибру».

Второй в списке самых «богатых» — министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка. Он отчитался о 3,65 млн рублей.

Замыкает тройку по уровню дохода министр строительства и ЖКХ Иван Гилев — 3,19 млн рублей.

Меньше всех задекларировал экс-министр транспорта Александр Дементьев — 2,84 млн рублей. Он ушел в отставку 26 мая.

Среди заместителей губернатора самый большой доход у руководителя администрации и правительства края Виталия Снесаря — 4,77 млн рублей. Годом ранее его доход составлял 3,7 млн рублей.

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Виталий Снесарь.
Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Виталий Снесарь.
Анна Зайкова

Меньше всего получил «финансовый» зампред Данил Ситников. Он отчитался о 3,31 млн рублей.

Ранее сведения о дохода опубликовали чиновники администрации Барнаула.

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