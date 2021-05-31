Ушедший в отставку министр транспорта Алтайского края оказался самым «бедным» среди коллег

Как уже было известно, он заработал 4,73 млн рублей. В эту сумму входят средства, полученные от продажи недвижимости, сообщил «Политсибру».
Второй в списке самых «богатых» — министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка. Он отчитался о 3,65 млн рублей.
Замыкает тройку по уровню дохода министр строительства и ЖКХ Иван Гилев — 3,19 млн рублей.
Меньше всех задекларировал экс-министр транспорта Александр Дементьев — 2,84 млн рублей. Он ушел в отставку 26 мая.
Среди заместителей губернатора самый большой доход у руководителя администрации и правительства края Виталия Снесаря — 4,77 млн рублей. Годом ранее его доход составлял 3,7 млн рублей.
Меньше всего получил «финансовый» зампред Данил Ситников. Он отчитался о 3,31 млн рублей.
Ранее сведения о дохода опубликовали чиновники администрации Барнаула.