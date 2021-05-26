Губернатор Томенко принял отставку своего министра транспорта и нашел ему замену

В официальном сообщении уточняется, что Дементьев написал заявление по собственному желанию.

Ввиду отставки министра губернатор также подписал распоряжение о том, что временное исполнение обязанностей главы ведомства возложено на заместителя министра транспорта Алтайского края, начальника управления дорожного хозяйства Валерия Никитюка.

Должность министра транспорта Алтайского края Александр Дементьев занимал с октября 2018 года. Ранее Дементьев руководил транспортным комитетом в администрации Барнаула, затем был гендиректором СРО «Дорожники Алтая», замначальника управления по ЖКХ, первым замом гендиректора «Газпром газораспределение Барнаул».

Потом этого он переехал в Воронеж, откуда снова вернулся на Алтай.