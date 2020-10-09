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Глава алтайского Минздрава выступил с обращением по поводу COVID-19, Скорой помощи и КТ

9 октября министр здравоохранения Алтайского края выступил с видеообращением к жителям региона. Дмитрий Попов рассказал, какой видит ситуацию с COVID-19 в регионе и что делают власти, чтобы она стабилизировалась.

Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края
Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края
Фото: Дмитрий Лямзин

Министр признал, что система здравоохранения испытывает «троекратные и более» перегрузки. Он подтвердил, что в регионе ежедневно растет количество обращений в медучреждения и «Скорую помощь». Однако, как отметил Дмитрий Попов, ни в одной стране система здравоохранения не содержится в режиме ожидания пандемии.

«Она на это не рассчитана», — подчеркнул министр.

В обращении Дмитрий Попов рассказал, что именно предпринимают власти, чтобы ситуация стабилизировалась.

По словам министра, ситуация в крае хоть и сложная, но контролируемая. Необходимо только «завершить мобилизацию всех сил и средств под эпидобстановку».

Ранее altapress.ru писал, что в Алтайском крае задействовали все резервы системы здравоохранения, которое выживает в напряженной ситуации в связи с сезонным всплеском ОРВИ и, как следствие, коронавируса. В правительстве края рассказали, как пытаются найти баланс в непростой эпидобстановке.

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