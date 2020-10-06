Алтайское здравоохранение подключило резервы для выживания

В Алтайском крае задействовали все резервы системы здравоохранения, которое выживает в напряженной ситуации в связи с сезонным всплеском ОРВИ и, как следствие, коронавируса. В правительстве края рассказали, как пытаются найти баланс в непростой эпидобстановке.

Койки и врачи

Система здравоохранения испытывает огромное напряжение, так как количество обращений за медпомощью увеличилось в разы, подчеркивают в правительстве. Врачи работают без выходных и перерывов на сон и отдых.

В больницах пытаются найти баланс между экстренными и плановыми больными, ОРВИ и коронавирусными пациентами, подключая все резервы.

За неделю удалось ввести почти тысячу коек для «ковидных» больных. За прошлые сутки коечный фонд увеличился на 178 мест.

Всего развернуто 3198 коек, из них с кислородом 1598, с ИВЛ — 410. Свободных, на 6 октября, 528.

Дмитрий Попов,

министр здравоохранения Алтайского края:

Оказание экстренной и неотложной помощи мы перенаправляем между учреждениями муниципалитетов. В планах есть дальнейшее увеличение коечного фонда. Ситуация напряженная не только в Алтайском крае, но и по России. Впервые за вчерашний день более 10 тысяч вновь выявленных во всей стране. Это на уровне мая, когда мы имели высокий уровень заболеваемости.

За последние сутки в «скорую помощь» Барнаула обратились 1 700 раз, тогда как в обычных условиях количество вызовов не превышает 800.

Чтобы увеличить мощность диспетчерской, к работе привлекли дополнительных специалистов. В поликлиники вышли более 400 студентов медуниверситета и более 100 студентов медколледжа, добавили власти.

Студенты-медики на передовой борьбы с коронавирусом. zdravalt.ru/

Госпиталь в Новоалтайске

В частности, увеличить фонд стало возможным за счет переоборудования больницы в Новоалтайске. По словам главы краевого минздрава Дмитрия Попова, за несколько дней госпиталь заполнился пациентами на 74% - более 300 человек с ковидом и вирусными пневмониями начали получать лечение.

Жители Первомайского района и Новоалтайска с другими заболеваниями обслуживаются Станцией скорой медицинской помощи Барнаула, как и ранее, а пациенты, нуждающиеся в госпитализации, отправляются в медицинские организации краевого центра, отметили в правительстве.

Новоалтайская городская больница имени Л.Я. Литвиненко. zdravalt.ru/

Также минздрав проработал вопрос организации гемодиализа и доставки пациентов, ранее проходивших процедуру в стационаре Новоалтайска.

Министерство сконцентрировало весь кадровый, лекарственный и технический потенциал в ковидных госпиталях. По мнению главы комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александра Лазарева, это было абсолютно правильным шагом.

«Действия минздрава надо поддержать. Надеюсь, до этого не дойдет, но надо быть готовыми: в зависимости от развития эпидситуации может потребоваться еще больше таких госпиталей, как в Новоалтайске, чтобы увеличить возможности для лечения пациентов с ковидом», — приводит слова Лазарева пресс-служба АКЗС.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Александр Лазарев. Анна Зайкова

Протесты и «бесчеловечность»

Новоалтайский депутат Дмитрий Гришин считает, что переоборудование больницы в ковидный госпиталь — это недопустимая «оптимизация медицины». Он собирался провести митинг в защиту здравоохранения города, но позже стало известно, что акцию протеста отменили.

«В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в Алтайском крае, чтобы не подвергать участников митинга риску заболевания COVID-19, нами было принято решение не проводить публичное мероприятие в Новоалтайске 11 октября», — сообщил Гришин и анонсировал петицию за отставку Попова.

По мнению Александра Лазарева, когда «непрофессионалы берут на себя функцию экспертов, когда эмоции начинают преобладать над логикой и здравым смыслом, объективной оценки ждать не приходится».

«Протестовать против работы ковидных госпиталей могут только те, кто не видел и не понимает реального положения дел. В нынешних условиях это просто бесчеловечно» — считает Лазарев.

Ситуация сложная, но из-под контроля не выходит, подчеркивают в правительстве края. Чтобы как можно быстрее выйти из кризиса, необходима помощь и самих жителей региона, которая заключается в строгом соблюдении меры профилактики.

По последним данным оперативного штаба, в Алтайском крае за сутки выявили 114 инфицированных COVID-19, выздоровело 142 человека, умерло 8 пациентов.

Всего с начала пандемии в регионе заболело 14 448 человек, 12 558 человек вылечились и выписались, 537 не смогли побороть болезнь.