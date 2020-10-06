Глава Барнаула планирует вернуть часть «весенних» запретов по коронавирусу

Нужно вернуться к тем профилактическим мероприятиям, которые проводились весной и летом, считает главный внештатный эпидемиолог минздрава Алтайского края Ирина Переладова.
В частности, власти планируют усилить контроль за соблюдением масочного режима и других мер профилактик, а также привлекать нарушителей к ответственности. Такое поручение уже дал Франк.
«Также считаю, что надо рассмотреть вопрос о временном ограничении проведения массовых спортивных и культурных мероприятий», — подчеркнул он.
В качестве профилактических мер глава поручил руководителям районных администраций продолжить работу с УК и ТСЖ по дезинфекции подъездов в домах.
На заседании подчеркнули, что обозначенные в указе губернатора ограничения действуют в Барнауле. Администрация приняла соответствующие постановления.
- с 4 октября по 14 ноября — самоизоляция для людей 65+ и страдающих хроническими болезнями,
- удаленный режим работы в организациях, где это возможно,
- масочный режим, социальная дистанция.
Ранее представитель управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю ответила на вопрос о том, прослеживается ли прямая связь между тем, что две недели назад в Барнауле отметили День города, а сейчас в регионе увеличилась заболеваемость коронавирусом.