Глава Барнаула планирует вернуть часть «весенних» запретов по коронавирусу

Массовые спортивные и культурные мероприятия в Барнауле могут запретить на фоне роста заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом. Об этом сообщил глава города Вячеслав Франк на заседании штаба по предупреждению и профилактике распространения COVID-19.

Нужно вернуться к тем профилактическим мероприятиям, которые проводились весной и летом, считает главный внештатный эпидемиолог минздрава Алтайского края Ирина Переладова.

В частности, власти планируют усилить контроль за соблюдением масочного режима и других мер профилактик, а также привлекать нарушителей к ответственности. Такое поручение уже дал Франк.

«Также считаю, что надо рассмотреть вопрос о временном ограничении проведения массовых спортивных и культурных мероприятий», — подчеркнул он.

В качестве профилактических мер глава поручил руководителям районных администраций продолжить работу с УК и ТСЖ по дезинфекции подъездов в домах.

Дезинфекция подъездов. barnaul.org

На заседании подчеркнули, что обозначенные в указе губернатора ограничения действуют в Барнауле. Администрация приняла соответствующие постановления.

с 4 октября по 14 ноября — самоизоляция для людей 65+ и страдающих хроническими болезнями,

удаленный режим работы в организациях , где это возможно,

где это возможно, масочный режим , социальная дистанция.

Ранее представитель управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю ответила на вопрос о том, прослеживается ли прямая связь между тем, что две недели назад в Барнауле отметили День города, а сейчас в регионе увеличилась заболеваемость коронавирусом.