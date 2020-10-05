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5 октября 4°C
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Жизнь

Барнаульцам рассказали, как связаны День города и рост заболеваемости коронавирусом

Представитель управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю ответила на вопрос о том, прослеживается ли прямая связь между тем, что две недели назад в Барнауле отметили День города, а сейчас в регионе увеличилась заболеваемость коронавирусом.

Авиашоу пилотажной группы «Стрижи» в Барнауле.
Авиашоу пилотажной группы «Стрижи» в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В ходе пресс-конференции, которая прошла 5 октября, замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина отметила, что на рост заболеваемости COVID-19 повлиял ряд факторов.

«На рост любых инфекций с воздушно-капельным механизмом передачи, а COVID-19 относится именно к таким инфекциям, всегда влияли формирование новых коллективов, скученность населения, мероприятия, либо события происходящие», — сказала она.

Также Ульяна Калинина добавила: «На рост заболеваемости повлиял ряд факторов. Население у нас вернулось из отпусков, начали работу в полном объеме учреждения, организации и предприятия, в том числе проводятся различные мероприятия. Поэтому ряд факторов играет роль».

В этой связи представитель Роспотребнадзора напомнила жителям края о необходимости соблюдения мер личной профилактики распространения коронавируса.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Напомним, за последние сутки в Алтайском крае выявили 104 новых случая заболевания коронавирусом. За сутки умерло 6 человек, все — от COVID-19.

Всего в крае с начала пандемии скончалось 529 пациентов. Общее число инфицированных — 14 334, количество выписанных — 12 416 человек.

Также отметим, что после празднования Дня города стало известно о заболевании коронавирусом губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Сейчас он проходит лечение от двухсторонней пневмонии.

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