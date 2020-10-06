От вируса не спрятаться не скрыться. Как COVID-19 повлиял на вертикаль власти и отразился на чиновниках Алтая

Пандемия коронавируса все больше заставляет вводить в оборот такие термины, как «новая реальность». Ограничения, удаленка, социальная дистанция — все это преображает современную парадигму бытия. Представляется, что под «каток» COVID-19 попали не только простые смертные, но и сильные мира сего — чиновники. Об этом — в материале altapress.ru.

Первый на связи

Еще на первой стадии введения в России ограничений, призванных минимизировать распространение новой коронавирусной инфекции, многие организации начали переходить на удаленную работу.

Не стали исключением и управленцы от государства. Причем, в данном случае, работу в новых реалиях активно начало практиковать первое лицо государства — президент Владимир Путин.

По ходу развития эпидемиологической ситуации глава государства провел целый ряд совещаний в режиме видеосвязи.

Для жителей страны уже стало обыденностью то, что Путин общается с членами правительства, советом безопасности, губернаторами в режиме видеоконференции из своей резиденции в Ново-Огарево.

Совещание Путина с главами регионов по борьбе с коронавирусом. kremlin.ru.

Да, формат живого общения и личного присутствия президента за эти месяцы сохраняется в рабочем графике первого лица государства, но и коммуникация через экран монитора остается, и как представляется, останется в его инструментарии.

А это заставляет говорить о том, что в практике администрирования на государственном уровне происходит все более заметная трансформация.

«Тренды в плане новых форматов управления сегодня, конечно, задает Москва. Тот факт, что сегодня существует большая ковидная опасность — налицо. Я думаю, что когда история с пандемией завершится, традиционные форматы вернутся в управленческую реальность, но при этом опыт 2020 года не пройдет даром», — отметил в беседе с altapress.ru политолог Александр Чернявский.

По словам эксперта, практика «удаленки», используемая лицами, принимающими государственные решения, будет только шириться.

На экране монитора — Владимир Путин. kremlin.ru

Александр Чернявский,

политолог:

Дистанционка, на мой взгляд, показала свою эффективность в плане удобства, оперативности и так далее. Кроме того, такая практика существенно сказывается на сохранении бюджетных ресурсов. Те же командировки чиновников обходятся недешево, особенно если участь, что многие из них любят летать бизнес-классом. И если учесть, что цифровизация становится одним из государственных приоритетов, то сейчас — самое время внедрять эти механизмы. Поэтому, когда Владимир Путин проводит совещания в формате конференции, понятно, что главы регионов равняются на первое лицо.

Двойной дистант на Алтае

Алтайский край в смысле объективного подстраивания под новые реалии и особенности, которые диктует «коронавирусная эпоха» — регион весьма и весьма показательный. Так, глава нашего региона Виктор Томенко уже дважды уходил на дистант и управлял краем в режиме удаленного доступа.

Напомним, в первый раз это произошло в конце июня. Решение о переходе Томенко на дистант было принято в связи с тем, что сразу несколько человек из окружения главы региона заболели коронавирусом.

К слову, тогда же на удаленку ушел и спикер Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко.

Губернатор принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. altairegion22.ru

В период первой самоизоляции глава региона даже успел принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ — члены участковой избирательной комиссии по обращению губернатора приехали к нему домой.

Впрочем, в дистанционном режиме Виктор Томенко проработал недолго. Уже 3 июля он вышел из самоизоляции и приступил к работе в привычном формате.

Второй раз на дистанционный режим губернатору Алтайского края пришлось уйти после того, как в Барнауле отметили 290-летие города. Праздник состоялся 19 сентября, а уже 22 сентября стало известно, что глава региона болен COVID-19.

Авиашоу пилотажной группы «Стрижи» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Губернатора изначально приступил к руководству регионом из дома и начал проходить амбулаторное лечение. 28 сентября в правительстве края проинформировали — у Виктора Томенко диагностировали двухстороннюю пневмонию и ему потребовалась госпитализация.

В больнице глава региона находится по сей день. Исполняющим обязанности на время лечения первого лица назначен заместитель председателя краевого правительства, руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталий Снесарь.

Комментируя такой поворот событий, политолог Константин Лукин отмечает: «На тот период, пока губернатор проходит лечение, у него есть заместители, которые способны осуществлять координирующие функции в управлении регионом. В этой ситуации нет ничего нового. Это нормальная практика. Но переход в принципе из-за пандемии на удаленную работу сотрудников правительства — это то новшество, которое позволяет по-другому оценивать и цифровизацию управления, и пересмотреть управленческие нормативы».

Виктор Томенко в больничной палате. Скриншот видео.

Глядя на то, как себя уже успел зарекомендовать «политический дистант», эксперт оценивает это нововведение, как весьма эффективное.

Константин Лукин,

политолог:

Оказалось, неважно откуда работают чиновники — из кабинета или из дома. С точки зрения работы государственной машины переход совещаний из очного формата в режим видеоконференции позволяет глубже быть в материале и, наверное, где-то становится более эффективным.

В то же время собеседник отмечает, что все эти вещи еще предстоит изучить и проанализировать. При этом Константин Лукин уверен — то, чему учит нас пандемия с точки зрения администрирования, останется в политической и управленческой практике надолго.

«Это все так или иначе перерастет в нормативные акты, а „цифра“ будет занимать все большее место в работе государственного аппарата», — резюмировал собеседник.

Карантин. Компьютер. CC0

«Трудности перевода»

Впрочем, у всего нового, как водится, есть и свои противники. Современные и надиктованные эпохой подходы к государственному управлению по совершенно объективным причинам встречают и своеобразное неприятие, считает политолог Сергей Асеев.

«Надо сказать, что и до пандемии, и сейчас такие вещи, как электронный документооборот, системы электронных цифровых подписей, и прочие элементы цифровизации, очень непросто реализовываются, так как весьма высок процент представителей традиционной системы управления, которые с трудном принимают новые технологии», — подчеркивает собеседник altapress.ru.

Кроме того, на этом сказывается и само развитие событий, связанных с распространением COVID-19.

«К сожалению, ситуация с коронавирусом усложняет логику и алгоритмы принятия решений, поскольку очень сложно объективно оценивать доступность многих ресурсных факторов. В том числе идет перенацеливаение финансовых потоков, существует определенный диссонанс и дисбаланс на рынке труда», — говорит Сергей Асеев.

Сессия АКЗС , 26 марта 2020 года. Анна Зайкова.

Как считает эксперт, особенно непросто работать в новых условиях чиновникам районного уровня.

Сергей Асеев,

политолог:

Особенно сложно с районами, я уже не говорю про поселковые уровни. Большая часть управленцев этих уровней привыкла к межличностной коммуникации, согласительным процедурам, возможности лавировать между конкретными людьми. А в рамках дистанционного формализованного подхода здесь даже не работает телефонная модель. И им сейчас очень тяжело.

Так или иначе, уверен эксперт, но день за днем пандемия коронавируса учит власти по-новому использовать и привлекать те ресурсы, которые сегодня имеются в оперативном управлении.

Поэтому в плане построения новой управленческой модели страна находится в начале пути.

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