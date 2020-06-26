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Политика

Спикер АКЗС Романенко ушел на удаленку вслед за губернатором Томенко

Председатель АКЗС Александр Романенко сдал тест на коронавирус и ушел на дистанционный режим работы.

Александр Романенко и Сергей Серов на сессии 30 апреля 2020 года.
Александр Романенко и Сергей Серов на сессии 30 апреля 2020 года.
пресс-служба АКЗС

Вместо Романенко сессию проведет его заместитель Сергей Серов.

«Александр Алексеевич (Романенко), в связи с наличием прямых контактов с окружением губернатора, сдал тесты и находится на самоизоляции. Организация работы краевого парламента осуществляется им дистанционно», — сообщил начальник информационно-аналитического управления аппарата АКЗС Андрей Ляпунов.

45-ая сессия краевого парламента пройдет 26 июня.

Ранее Виктор Томенко сообщил, что в его близком окружении несколько человек заразились коронавирусом. Теперь руководить правительством края он будет из дома.

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