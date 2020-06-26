Спикер АКЗС Романенко ушел на удаленку вслед за губернатором Томенко

Вместо Романенко сессию проведет его заместитель Сергей Серов.
«Александр Алексеевич (Романенко), в связи с наличием прямых контактов с окружением губернатора, сдал тесты и находится на самоизоляции. Организация работы краевого парламента осуществляется им дистанционно», — сообщил начальник информационно-аналитического управления аппарата АКЗС Андрей Ляпунов.
45-ая сессия краевого парламента пройдет 26 июня.
Ранее Виктор Томенко сообщил, что в его близком окружении несколько человек заразились коронавирусом. Теперь руководить правительством края он будет из дома.