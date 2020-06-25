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Жизнь

Губернатор будет руководить Алтайским краем из дома

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушел на дистанционный режим работы, сообщили в краевом правителсьтве. Сразу несколько человек в окружении главы региона заболели коронавирусом.

Сессия АКЗС, 26 марта 2020 года.
Сессия АКЗС, 26 марта 2020 года.
Анна Зайкова.

Руководить правительством края Виктор Томенко будет из дома «в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией».

Большинство совещаний, планерок и других мероприятий и так перевели в формат видеоконференций, но губернатору все равно приходилось контактировать с большим количеством людей.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми я общаюсь почти в ежедневном режиме. Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно.

Дорогие друзья, прошу вас, продолжайте придерживаться мер безопасности и профилактики коронавируса, будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких.

Губернатор будет раз в несколько дней проходить тесты, компьютерную томографию и сдавать кровь, добавили в пресс-службе правительства.

Ранее сообщалось, что инфекцию обнаружили у сотрудников краевого автономного учреждения «Алтайский центр финансовых исследований». Они работали с документами в министерстве финансов края.

В регионе (по данным на 25 июня) коронавирусом заболело 3600 человек, выздоровело — 2482, умерло — 63. Ежедневно выявляют около 70−80 новых случаев.

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