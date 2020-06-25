Губернатор будет руководить Алтайским краем из дома

Руководить правительством края Виктор Томенко будет из дома «в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией».
Большинство совещаний, планерок и других мероприятий и так перевели в формат видеоконференций, но губернатору все равно приходилось контактировать с большим количеством людей.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми я общаюсь почти в ежедневном режиме. Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно.
Дорогие друзья, прошу вас, продолжайте придерживаться мер безопасности и профилактики коронавируса, будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких.
Губернатор будет раз в несколько дней проходить тесты, компьютерную томографию и сдавать кровь, добавили в пресс-службе правительства.
Ранее сообщалось, что инфекцию обнаружили у сотрудников краевого автономного учреждения «Алтайский центр финансовых исследований». Они работали с документами в министерстве финансов края.
В регионе (по данным на 25 июня) коронавирусом заболело 3600 человек, выздоровело — 2482, умерло — 63. Ежедневно выявляют около 70−80 новых случаев.