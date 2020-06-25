Губернатор будет руководить Алтайским краем из дома

Руководить правительством края Виктор Томенко будет из дома «в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией».

Большинство совещаний, планерок и других мероприятий и так перевели в формат видеоконференций, но губернатору все равно приходилось контактировать с большим количеством людей.

Тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми я общаюсь почти в ежедневном режиме. Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно.

Дорогие друзья, прошу вас, продолжайте придерживаться мер безопасности и профилактики коронавируса, будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких.