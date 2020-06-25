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Жизнь

Четыре ковид-положительных пациента скончались в Алтайском крае

Еще четыре человека, у которых был диагностирован коронавирус, скончались в Алтайском крае, сообщил 25 июня оперативный штаб. За сутки опасную болезнь выявили еще у 78 человек.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

В регионе зарегистрировано 78 новых случаев заболевания: Барнаул — 26 человек, Первомайский район — 8, Тальменский район — 7, Павловский район — 6, Калманский район — 5, Рубцовск — 4, Алейск — 2, Камень-на-Оби — 2, Новоалтайск — 2, Славгород — 2, Панкрушихинский район — 2, Топчихинский район — 2, Хабарский район — 2, Заринск, Яровое, Заринский, Завьяловский, Кулундинский, Немецкий национальный, Рубцовский, Табунский — по одному человеку.

За прошедшие сутки умерло четыре человека. Один — от COVID-19, в трех случаях установлены иные причины смерти.

Общее число заболевших составляет 3600 человек, в том числе 372 ребенка. В штабе отмечают, что в тяжелом состоянии находятся 78 пациентов, на аппарате ИВЛ — 24.

Выписаны по выздоровлению 2482 человека (за последние сутки — 43).

Всего скончались в крае 63 взрослых (30 случаев от COVID-19, 30 случаев — иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе).

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