Четыре ковид-положительных пациента скончались в Алтайском крае

В регионе зарегистрировано 78 новых случаев заболевания: Барнаул — 26 человек, Первомайский район — 8, Тальменский район — 7, Павловский район — 6, Калманский район — 5, Рубцовск — 4, Алейск — 2, Камень-на-Оби — 2, Новоалтайск — 2, Славгород — 2, Панкрушихинский район — 2, Топчихинский район — 2, Хабарский район — 2, Заринск, Яровое, Заринский, Завьяловский, Кулундинский, Немецкий национальный, Рубцовский, Табунский — по одному человеку.
За прошедшие сутки умерло четыре человека. Один — от COVID-19, в трех случаях установлены иные причины смерти.
Общее число заболевших составляет 3600 человек, в том числе 372 ребенка. В штабе отмечают, что в тяжелом состоянии находятся 78 пациентов, на аппарате ИВЛ — 24.
Выписаны по выздоровлению 2482 человека (за последние сутки — 43).
Всего скончались в крае 63 взрослых (30 случаев от COVID-19, 30 случаев — иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе).