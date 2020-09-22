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Первые лица Алтайского края и Барнаула оказались в зоне риска после заражения Томенко COVID-19

Чиновники, депутаты, журналисты, пилоты «Стрижей» и жители города контактировали с губернатором Алтайского края Виктором Томенко в День города. К тому же, все они были без масок и теперь рискуют заболеть коронавирусом. 22 сентября в краевом правительстве сообщили, что глава региона получил положительный тест.

Барнаул отмечает 290-летие. День города.
Барнаул отмечает 290-летие. День города.
barnaul.org.

Несмотря на то, что Виктор Томенко предупреждал горожан о необходимости надевать маску на праздничных массовых мероприятиях, сам он этой рекомендацией пренебрег.

Также не надевали маски и сопровождающие его чиновники, например, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, спикер АКЗС Александр Романенко, зампред правительства Денис Губин и многие другие.

Губернатор делал фото и контактировал с горожанами. Краевое правительство и администрация Барнаула публиковали фотографии, где Франк и Томенко в окружении десятков барнаульцев.

Кроме того, глава региона встречался с пилотажной группой «Стрижи», посидел в истребителе, фотографировался с пилотами. Там также никто не надевал средства защиты.

Ранее сообщалось, что с 22 сентября глава региона перешел на дистанционку, он находится дома и проходит амбулаторное лечение, но постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти.

Все мероприятия на ближайшие 10−14 дней губернатор отменил.

Отправятся ли все контактные на самоизоляцию вслед за Томенко, пока неизвестно. В оперштабе еще не прокомментировали этот вопрос.

Не исключено, что не только правительство края, но и администрация Барнаула, гордума и краевой парламент в ближайшее время будут управляться на «удаленке».

Что касается вопроса лечения Виктора Томенко, то по этому поводу высказался начальник департамента губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Дмитрий Негреев.

«Методику лечения пациента и назначаемые ему лекарственные препараты определяют врачи. В отношении каждого пациента решения медицинских работников относятся к разряду врачебной тайны», — заявил чиновник.

В АКЗС сообщили, что очередную сессию, которую собирались провести очно, перенесли. Отсрочка необходима для подготовки дистанционного формата.

Александр Романенко и несколько депутатов уже сдали тесты.

«На сегодня и на завтра Александр Алексеевич отменил участие во всех публичных мероприятиях», — сообщили в пресс-службе.

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