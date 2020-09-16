Томенко объяснил, нужны ли барнаульцам маски на День города

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался о том, необходимо ли барнаульцам использовать маски в день празднования 290-летия региональной столицы.

Выступая 16 сентября на заседании краевого правительства, глава региона, в частности, отметил: «У нас с вами впереди День города. Мероприятий будет много. Площадок много, люди будут сконцентрированы на них».

В этом контексте губернатор подчеркнул: «Там маски потребуются».

Напомним, накануне в правительстве края заявили, что регион начинает переход к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений.

Говоря об этом, губернатор уточнил: «Мы получили такое согласование от санитарных властей. Тем не менее, будут сохранены необходимые меры предосторожности для тех, кто обеспечивает взаимодействие людей между собой, обслуживает большие группы потребителей, покупателей, всего населения Алтайского края».

Отметим и то, что 19 сентября, то есть в ближайшую субботу в Барнауле отметят День города. Краевой столице исполняется 290 лет.