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8 апреля 4°C
Коронавирус

«Победим и эту заразу»: Путин снова попросил россиян оставаться дома и объявил о новых мерах поддержки

Президент России Владимир Путин вновь обратился к россиянам в связи с пандемией коронавируса и в очередной раз подчеркнул, что сегодня гражданам жизненно необходимо оставаться дома.

Совещание Путина с главами регионов по борьбе с коронавирусом.
Совещание Путина с главами регионов по борьбе с коронавирусом.
kremlin.ru.

Данное заявление глава государства сделал в ходе совещания с главами регионов по борьбе с распространением Covid-19. Президент акцентировал внимание на том, что он понимает, какие неудобства несет с собой режим самоизоляции и проблемы в экономике.

«Уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь», — сказал Путин.

Также он выразил благодарность тем, кто находится на переднем крае борьбы с пандемией и подчеркнул, что сегодня «каждый день подтверждает силу и сплочённость нашего общества».

В заключение своего обращения Путин особо отметил: «Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем».

Совещание Путина с главами регионов по борьбе с коронавирусом.
Совещание Путина с главами регионов по борьбе с коронавирусом.
kremlin.ru.

Поручения губернаторам

Что касается общения президента с главами регионов, то среди главных приоритетов, которые сегодня стоят перед государством, Путин назвал борьбу с распространением эпидемии коронавируса, защиту здоровья и жизни граждан, безопасность людей, обеспечение устойчивости экономики, а также сохранение занятости и доходов населения.

По словам российского лидера, для наращивания ресурсов и возможностей по борьбе с коронавирусом регионам страны выделена федеральная поддержка. Так, 33 млрд рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных коек в больницах и инфекционных отделениях.

Около 13 млрд рублей выделено на закупку медицинской техники — аппараты искусственной вентиляции легких, реанимобили и машины скорой помощи. Также Путин заявил о дополнительных выплатах врачам, медсёстрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. На это выделено более 10 млрд рублей.

Обращаясь к губернаторам, Путин сказал: «Прошу вас действовать быстро, собранно и профессионально, дорожить временем, каждым днем и каждым рублем. Заблаговременно решать все организационные и кадровые вопросы».

При этом Путин добавил, что предоставляя регионам свободу маневра в условиях пандемии, «будем и строго спрашивать».

Совещание Путина с главами регионов по борьбе с коронавирусом.
Совещание Путина с главами регионов по борьбе с коронавирусом.
kremlin.ru.

Новые решения на федеральном уровне

Во время своего выступления президент заявил о новых решениях государства на федеральном уровне. В их числе он назвал следующее:

  • Снижение социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза — с 30 до 15%;
  • Отсрочка по всем налогам, кроме НДС на ближайшие шесть месяцев с возможностью реструктурировать задолженность;
  • Правительство и Центробанкв пятидневный срок подготовит программу дополнительной поддержки бизнеса;
  • Выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Такие выплаты будут осуществлены уже в апреле, а также в мае и июне;
  • На месяц раньше срока, то есть в июне, начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно;
  • Все, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, то есть в размере МРОТ — 12 130 рублей;
  • Кроме пособия по безработице и выплат, которые уже положены семьям с детьми, предложено на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка;
  • Расширение для большего числа граждан меры поддержки в виде каникул по потребительским и ипотечным кредитам.

В заключение Путин особо подчеркнул, что все эти меры поддержки направлениям должны быть своевременно подготовлены, поскольку «тянуть с ними нельзя».

«Прошу и правительство России, и руководителей регионов Российской Федерации руководствоваться именно таким инициативным подходом», — резюмировал президент.

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