«Я пока с вами»: Виктор Томенко дал знать о себе из больничной палаты

О своем самочувствии Томенко не рассказал, но отметил, что пока все еще болеет.

«Желаю всем вам приятного вечера и спокойной ночи перед началом новой трудовой недели. Всем, кто болеет (я пока с вами) — непременно идти на поправку. Всем, кто здоров — так держать! Дай Бог всем вам сил, удачи, терпения, веры и радости! Берегите друг друга!», — написал губернатор под фото из больницы.