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Жизнь

«Я пока с вами»: Виктор Томенко дал знать о себе из больничной палаты

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вышел на связь из краевой клинической больницы, где лечится от двусторонней пневмонии на фоне коронавируса. Он опубликовал фото в Instagram и пожелал здоровья всем жителям региона.

Виктор Томенко в больничной палате.
Виктор Томенко в больничной палате.
Скриншот видео.

О своем самочувствии Томенко не рассказал, но отметил, что пока все еще болеет.

«Желаю всем вам приятного вечера и спокойной ночи перед началом новой трудовой недели. Всем, кто болеет (я пока с вами) — непременно идти на поправку. Всем, кто здоров — так держать! Дай Бог всем вам сил, удачи, терпения, веры и радости! Берегите друг друга!», — написал губернатор под фото из больницы.

30 сентября Виктор Томенко выложил видеообращение из той же палаты. Подписчики полагают, что он находится в реанимационном блоке.

О том, что у губернатора края диагностировали коронавирус, стало известно 22 сентября.

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