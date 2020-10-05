«Я пока с вами»: Виктор Томенко дал знать о себе из больничной палаты

О своем самочувствии Томенко не рассказал, но отметил, что пока все еще болеет.
«Желаю всем вам приятного вечера и спокойной ночи перед началом новой трудовой недели. Всем, кто болеет (я пока с вами) — непременно идти на поправку. Всем, кто здоров — так держать! Дай Бог всем вам сил, удачи, терпения, веры и радости! Берегите друг друга!», — написал губернатор под фото из больницы.
30 сентября Виктор Томенко выложил видеообращение из той же палаты. Подписчики полагают, что он находится в реанимационном блоке.
О том, что у губернатора края диагностировали коронавирус, стало известно 22 сентября.