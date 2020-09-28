Вторая волна. Ждать ли в Алтайском крае ужесточения коронавирусных ограничений

Количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией стабильно растет в Алтайском крае уже более недели . В контексте того, что сегодня все чаще говорят о возможной второй волне COVID-19 , все более актуальным становится вопрос о том, а следует ли ждать в ближайшее время ужесточения ковидных ограничений.

Посыл из Кремля

Напомним, что на прошлой неделе на тему коронавирусных запретов высказывался президент России Владимир Путин.

В частности, разговаривая с вновь избранными главами регионов, российский лидер отметил: «Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться. Очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года. Поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать, и диалог с людьми нужно вести. Только, я вас прошу, этот диалог не должен приобретать жестких форм навязывания и последующего неприятия со стороны граждан тех мер, которые предлагаются».

Прямых заявлений относительно новых ограничительных мер президент не сделал, но вполне четко высказался об уже применяющейся практике борьбы с распространением COVID-19.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка. kremlin.ru.

Владимир Путин,

президент РФ:

Аккуратно, но настойчиво нужно в спокойном, профессиональном режиме продолжать ту работу, которую мы начали несколько месяцев назад, исходя, повторяю еще раз, из реалий, которые складываются на каждой конкретной территории в Российской Федерации.

Московский авангард

Этот сигнал со стороны президента практически сразу услышали в Москве. Еще 25 сентября мэр столицы Сергей Собянин призвал часть горожан из числа уязвимых групп населения ограничить контакты, в том числе с живущими отдельно родственниками.

При выходе за покупками необходимо надеть маску и перчатки.

Работающим москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано перейти на удаленку или взять отпуск. Столичный градоначальник также попросил руководителей крупных компаний вернуть часть сотрудников на дистанционку.

Маска. Пандемия. Коронавирус pixabay.com

Эти установки в Москве начнут действовать с понедельника, 28 сентября.

Кроме того, в Москве все больше стали говорить об ужесточении соблюдения масочного и перчаточного режима.

Например, президент Российской академии наук Александр Сергеев констатировал: «Если посмотреть на улицу или на места скопления народа, то видно, что масочный режим не очень соблюдается. Меня удивило, что некоторые театры работают без всякой дистанционной рассадки зрителей. Наверное, первое, что надо делать: повысить ответственность за нарушение масочного режима».

Коронавирус. Пандемия. COVID-19. СС0

А что у соседей?

В регионах, непосредственно соседствующих с Алтайским краем, также можно наблюдать активизацию шагов, направленных на усиление борьбы с COVID-19. Например, в Кузбассе, как сообщает КП, 27 сентября было объявлено о введении дополнительных ограничений.

В Кемеровской области принято решение продлить режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет. Кроме того, руководителям предприятий предложено перевести на дистанционный режим работы тех, кто попадает в группу риска.

Еще в одном соседнем с Алтайским краем регионе — Республике Алтай — также всерьез задумались об усилении ограничений. В Кош-Агачском районе, где наблюдается высокий процент заболевших коронавирусом, ведется строгий контроль за соблюдением запрета на проведение массовых, в том числе семейных, мероприятий.

Коронавирус. Медик. COVID-19. CC0

При этом предприниматели района приняли решение объявить «неделю тишины» — полностью прекратить работу торговых объектов с 28 сентября по 4 октября.

До 16 октября в республике продлена самоизоляция для жителей старше 65 лет.

Новые стационары для больных COVID-19

В Алтайском крае ситуация с возможным усилением антиковидных мер пока остается непонятной. Уже более недели в регионе с каждым днем выявляют все больше зараженных.

При этом, 27 сентября в краевом правительстве напомнили, что сейчас регион перешел на третий этап снятия ограничений, но в том же время усилен контроль за соблюдением масочного режима.

Пандемия коронавируса. Анна Зайкова.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет пока что установлен до 3 октября. Однако в контексте того, что происходит в других субъектах РФ, есть основания полагать, что его продлят.

Также можно предполагать, что каких-либо заявлений на этот счет от губернатора Виктора Томенко, который сейчас дистанционно руководит регионом, следует ждать в самое ближайшее время.

Между тем в Алтайском крае уже приняты решения о том, что в регионе развернут дополнительные места в стационарах для пациентов с вирусными пневмониями и подтвержденной ковидной инфекцией.

Пандемия коронавируса. Анна Зайкова.

Как заявили в краевом минздраве, необходимым требованиям соответствуют отдельно стоящее здание стационара на 240 коек в Новоалтайске и здания инфекционного отделения и роддома городской больницы Заринска.

Если же говорить о цифрах, которые отражают ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Алтайском крае, то по состоянию на 27 сентября общее количество заболевших COVID-19 в регионе составило 13 546 человек (в том числе 1022 ребенка до 17 лет).

Выздоровели 12 110 пациентов, 470 — скончались. На лечении находится 1035 человек: в инфекционных госпиталях — 959 пациентов, амбулаторное лечение получают 76 человек.