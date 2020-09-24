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Жизнь

В Алтайском крае уже неделю растет число заболевших коронавирусом

За сутки в Алтайском крае выявили 81 заболевшего коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе 24 сентября.

Коронавирус. Пандемия. Анализы.
Коронавирус. Пандемия. Анализы.
СС0

Из числа новых выявленных случаев в Барнауле — 42, в Бийске — 16.

Павловский район добавил в ковид-статистику 5 человек, Кулундинский район — 4, Рубцовск, Бийский, Зональный, Первомайский районы — по 2 заболевших, Заринск, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Благовещенский, Волчихинский, Красногорский районы — по 1 человеку.

Умерло за сутки 8 пациентов. Общее число тех, кто не смог справиться с болезнью, составляет уже 452 человека.

В тяжелом состоянии в больницах находится 155 человек, 75 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число заболевших составляет 13 298 человек, всего выздоровело 11 834 человека (за прошедшие сутки +33 пациента).

Несколько недель прирост новых случаев COVID-19 в Алтайском крае составлял 60−64 человека. 19 сентября их стало 68, 21 сентября — уже 73, днем позже — 78, 23 сентября — 79.

15 сентября Алтайский край перешел на третий этап снятия ограничений.

22 сентября пресс-служба правительства Алтайского края сообщила, что губернатор Виктор Томенко заразился коронавирусом.

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