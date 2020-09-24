В Алтайском крае уже неделю растет число заболевших коронавирусом

Из числа новых выявленных случаев в Барнауле — 42, в Бийске — 16.
Павловский район добавил в ковид-статистику 5 человек, Кулундинский район — 4, Рубцовск, Бийский, Зональный, Первомайский районы — по 2 заболевших, Заринск, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Благовещенский, Волчихинский, Красногорский районы — по 1 человеку.
Умерло за сутки 8 пациентов. Общее число тех, кто не смог справиться с болезнью, составляет уже 452 человека.
В тяжелом состоянии в больницах находится 155 человек, 75 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Общее число заболевших составляет 13 298 человек, всего выздоровело 11 834 человека (за прошедшие сутки +33 пациента).
Несколько недель прирост новых случаев COVID-19 в Алтайском крае составлял 60−64 человека. 19 сентября их стало 68, 21 сентября — уже 73, днем позже — 78, 23 сентября — 79.
15 сентября Алтайский край перешел на третий этап снятия ограничений.
22 сентября пресс-служба правительства Алтайского края сообщила, что губернатор Виктор Томенко заразился коронавирусом.