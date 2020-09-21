Число зараженных COVID-19 на Алтае пошло вверх после месячной паузы

В Алтайском крае, по данным на 21 сентября, зарегистрировали 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, с 27 августа в регионе ежедневно регистрировали менее 70 зараженных. При этом 8 сентября показатель снизился до 60 — это минимальный прирост за минувшие 40 дней. Однако 20 сентября вирус вновь покорил высоту +73 и удержал ее 21 сентября.

Из новых 73 заболевших по данным на 21 сентября: Барнаул — 30, Новоалтайск — 8, Бийский район — 5, Заринск — 4, Завьяловский, Ключевской, Первомайский районы — по 3 заболевших, Баевский, Петропаловский, Родинский, Рубцовск, Славгород, Целинный районы — по 2 заболевших, Бийск, ЗАТО Сибирский, Яровое, Ребрихинский, Хабарский районы — по 1 человеку.

Всего в крае инфицированных — 13 060 (в том числе 1009 детей до 17 лет включительно), выздоровели — 11 699 пациентов.

На сегодняшний день проходят лечение 934 человека: в госпиталях — 932, на амбулаторном лечении — 2 пациента.

Коронавирус. Пандемия. Врач. CC0

По типу заболевания: 179 случаев — завозные, 7 005 — по контакту с зараженными, 4 057 — у больных внебольничной пневмонией, 3 759 — у заболевших ОРВИ, 5 244 случая — бессимптомное течение.

Тяжелобольных — 144, на аппарате ИВЛ — 64. За прошедшие сутки в Алтайском крае выздоровели 64 пациента.

За весь период скончался 431 человека: из них 7 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 4, по иной причине смерти — 3). Всего от коронавирусной инфекции скончались 173 человека (по иным причинам смерти — 254, на экспертизе — 4 случая).

Ранее сообщали, что Алтайский край вошел в тройку лидеров Сибири по распространению COVID-19.