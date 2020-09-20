Вторая волна или просто статистика? В Алтайском крае вновь растет число заболевших COVID-19

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за сутки вновь выросло и составило 73 зараженных. Выздоровели за этот же день 66 пациентов, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заразившихся COVID-19 в регионе достигло с момента наблюдений 12 987 человек, выздоровели — 11 635 человек.

Новые случаи коронавируса зафиксированы в следующих территориях: Барнаул — 36, Бийск — 14, Рубцовск — 4, Новоалтайск и Хабарский район — по 3, Баевский район — 2, Заринск, Новичихинский, Первомайский, Петропавловский, Шелаболихинский, Змеиногорский, Благовещенский, Залесовский, Косихинский, Локиевский, Мамонтовский районы — по 1 заболевшему.

За прошедшие сутки скончались 6 человек с диагнозом «коронавирус». Три человека — именно от COVID-19. Причины еще трех смертей — на экспертизе. Всего с момента наблюдений от коронавируса скончались уже 169 жителей края.

Напомним, что Алтайский край вместе с Красноярским краем и Иркутской областью входит в тройку лидеров Сибири по числу заболевших заразой 2020 года.

В то же время, отмечают в оперштабе, закончено наблюдение и самоизоляция для 54 173 жителей края. Всего в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано 446 тыс. человек.