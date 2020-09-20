Алтайский край вошел в тройку лидеров Сибири по распространению COVID-19

Общее количество заболевших сибиряков с момента наблюдения составило 101,03 тыс. человек. Больше всего инфицированных было выявлено в Красноярском крае (19%), на втором месте Иркутская область (18%), на третьем — Алтайский край (13%).
При этом фиксируется рост заболеваемости в СФО: число зараженных в сравнении с предыдущей неделей выросло более чем на 500 человек.
Выздоровели за этот же период 3750 сибиряков.
Эксперты связывают рост распространения инфекции с началом учебного года в вузах и школах, а также объясняют ее сентябрьской деловой активностью.
Не исключено, что празднование Дня города в Барнауле 19 сентября также приведет к положительной динамике по COVID-19.