Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 сентября 10°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Алтайский край вошел в тройку лидеров Сибири по распространению COVID-19

В Сибирском федеральном округе число заболевших новой коронавирусной инфекцией за неделю (12−18 сентября) превысило 4 тыс. человек. Алтайский край занял третье место.

Препарат от коронавируса.
Препарат от коронавируса.
promo-med.ru

Общее количество заболевших сибиряков с момента наблюдения составило 101,03 тыс. человек. Больше всего инфицированных было выявлено в Красноярском крае (19%), на втором месте Иркутская область (18%), на третьем — Алтайский край (13%).

При этом фиксируется рост заболеваемости в СФО: число зараженных в сравнении с предыдущей неделей выросло более чем на 500 человек.

Выздоровели за этот же период 3750 сибиряков.

Эксперты связывают рост распространения инфекции с началом учебного года в вузах и школах, а также объясняют ее сентябрьской деловой активностью.

Не исключено, что празднование Дня города в Барнауле 19 сентября также приведет к положительной динамике по COVID-19.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость