Путин высказался о возвращении к коронавирусным запретам

«Очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Также президент отметил, что в России «ситуация получше», чем в некоторых государствах, где вновь вводят жесткие антиковидные ограничения.
«Но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», — добавил Путин.
Также президент отметил, что сейчас наступает осень — время, когда проблема заболевания гриппом и бытовыми инфекциями обостряется.
В этом контексте он подчеркнул: «Нужно обеспечить безопасность людей.