Путин высказался о возвращении к коронавирусным запретам

Президент России Владмир Путин в ходе беседы по видеосвязи с вновь избранными губернаторами высказался об эпидемиологической обстановке в стране, связанной с распространением COVID-19. Глава государства прямо заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничительным мерам.

«Очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Также президент отметил, что в России «ситуация получше», чем в некоторых государствах, где вновь вводят жесткие антиковидные ограничения.

«Но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», — добавил Путин.

Также президент отметил, что сейчас наступает осень — время, когда проблема заболевания гриппом и бытовыми инфекциями обостряется.

В этом контексте он подчеркнул: «Нужно обеспечить безопасность людей.