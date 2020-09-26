Минздрав края готовит еще два стационара для больных вирусной пневмонией и COVID-19

В Алтайском крае будут дополнительно развернуты места в стационарах для пациентов с вирусными пневмониями и подтвержденной ковидной инфекцией. Специалисты регионального минздрава провели анализ медицинских организаций, в которых есть возможность это сделать. И остановили выбор на двух, сообщает минздрав края .

Новые койко-места

С середины сентября в крае наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и вирусными пневмониями. В этом году на ситуацию наложилась заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Поэтому в минздраве края решили дополнительно развернуть места в стационарах для пациентов с вирусными пневмониями и подтвержденной ковидной инфекцией.

Специалисты совместно с главными врачами провели осмотр Новоалтайской и Заринской городских больниц.

Необходимым требованиям соответствуют в Новоалтайске отдельно стоящее здание стационара на 240 коек и здания инфекционного отделения и роддома городской больницы Заринска, рассказали в минздраве.

Заринская центральная горбольница. Заринская центральная горбольница.

Заринск

В Заринске планируется размещать больных с ковидом в инфекционном отделении, а пациентов с вирусными пневмониями в здании роддома.

Официальный Instagram города сообщает со ссылкой на главврача «Заринской центральной городской больницы» Алексея Бракоренко:

В минздраве приняты решения:

на базе инфекционного отделения ЗГБ развернуть ковидный госпиталь на 40 коек,

родильное ( акушерское) отделение переместить в гинекологию ( принимать роды будут там),

акушерское) отделение переместить в гинекологию принимать роды будут там), в роддоме развернуть филиал терапевтического отделения , но только для больных пневмонией.

Больница уже разметила объявление, что на работу срочно требуются медсестры в инфекционное отделение, зарплата — от 30 тыс. рублей.

Заринская центральная горбольница. Заринская центральная горбольница.

Надо понимать, что принятые меры — временные, — уточнил главврач, — со снижением количества людей, заболевших ковидом, больница, в том числе и роддом, вернется в прежний режим работы, — сказал Алексей Бракоренко.

Новоалтайских больных перенаправит в Барнаул

Больные, которые получают сейчас медицинскую помощь в Новоалтайске, будут направляться для госпитализации и лечения в клиники Барнаула, также сообщили в минздраве края.

На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр Мария Стрыгина

«За беременными Заринского округа обеспечен дистанционный мониторинг специалистами перинатального центра „Дар“. Мы ежедневно будем следить за их состоянием, при экстренных ситуациях бригады наших медиков готовы выехать на место», — сообщила главный акушер-гинеколог региона Ирина Молчанова.

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