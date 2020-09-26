Минздрав края готовит еще два стационара для больных вирусной пневмонией и COVID-19

Новые койко-места
С середины сентября в крае наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и вирусными пневмониями. В этом году на ситуацию наложилась заболеваемость коронавирусной инфекцией.
Поэтому в минздраве края решили дополнительно развернуть места в стационарах для пациентов с вирусными пневмониями и подтвержденной ковидной инфекцией.
Специалисты совместно с главными врачами провели осмотр Новоалтайской и Заринской городских больниц.
Необходимым требованиям соответствуют в Новоалтайске отдельно стоящее здание стационара на 240 коек и здания инфекционного отделения и роддома городской больницы Заринска, рассказали в минздраве.
Заринск
В Заринске планируется размещать больных с ковидом в инфекционном отделении, а пациентов с вирусными пневмониями в здании роддома.
Официальный Instagram города сообщает со ссылкой на главврача «Заринской центральной городской больницы» Алексея Бракоренко:
В минздраве приняты решения:
- на базе инфекционного отделения ЗГБ развернуть ковидный госпиталь на 40 коек,
- родильное (акушерское) отделение переместить в гинекологию (принимать роды будут там),
- в роддоме развернуть филиал терапевтического отделения, но только для больных пневмонией.
Больница уже разметила объявление, что на работу срочно требуются медсестры в инфекционное отделение, зарплата — от 30 тыс. рублей.
Надо понимать, что принятые меры — временные, — уточнил главврач, — со снижением количества людей, заболевших ковидом, больница, в том числе и роддом, вернется в прежний режим работы, — сказал Алексей Бракоренко.
Новоалтайских больных перенаправит в Барнаул
Больные, которые получают сейчас медицинскую помощь в Новоалтайске, будут направляться для госпитализации и лечения в клиники Барнаула, также сообщили в минздраве края.
«За беременными Заринского округа обеспечен дистанционный мониторинг специалистами перинатального центра „Дар“. Мы ежедневно будем следить за их состоянием, при экстренных ситуациях бригады наших медиков готовы выехать на место», — сообщила главный акушер-гинеколог региона Ирина Молчанова.
Ранее Altapress.ru рассказывал, что с 21 сентября в крае рост количества заразившихся коронавирусом ускорился.
Коронавирус подхватил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В настоящий момент он чувствует себя нормально, сообщил начальник департамента администрации губернатора и правительства региона по информационной политике Дмитрий Негреев.