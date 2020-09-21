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Здоровье

Роспотребнадзор спрогнозировал вторую волну COVID-19 в Алтайском крае

В Алтайском крае ожидается увеличение числа заболевших коронавирусом, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории. Роспотребнадзора по региону Ольга Егорова.

Пандемия. Вирус. Дети
Пандемия. Вирус. Дети
unsplash.com

Сейчас есть тенденция к росту — число заболевших увеличилось с 60 до 78 человек в день. Как и сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом это связано с массовым выходом детей в школьные коллективы и окончанием сезона отпусков.

С ростом заболеваемости растет количество обращений к врачам. В связи с этим увеличили число КТ-исследований с 250 до 425 в сутки, рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Увеличили также охват тестированием, сейчас в сутки делают более 3000 текстов, охват составляет от 130 до 140 тыс. тестов на 100 тыс. населения.

В крае закрыты на карантин четыре детских сада и четыре школы, а также четыре группы в трех детских садах и 136 классов в 46 школах.

Около 1000 человек лечатся от коронавируса дистанционно, свободным остается 20% коечного фонда.

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