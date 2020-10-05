«Скорая помощь» в Барнауле не справляется со шквалом вызовов

В первую очередь «скорая помощь» едет на экстренные вызовы — ДТП, инсульты, инфаркты и так далее. Неотложные вызовы принимаются во вторую очередь.

В Барнауле работают почти 70 бригад, которые ездят по городу 24 часа в сутки.

«Для нас нормальное количество вызовов это где-то от 800 до 900. Вот, например, вчера было вызовов 1700 с лишним. А сегодня было 1550, такого количества вызовов не было никогда. Их настолько много, что мы не успеваем обслужить за смену. Они остаются на следующую, например, сегодня у нас осталось 170 с лишним вызовов, не обслуженных с прошлой смены», — рассказал заместитель главного врача станции скорой помощи Барнаула Евгений Зулинский.