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Жизнь

«Скорая помощь» в Барнауле не справляется со шквалом вызовов

В Барнауле число вызовов «скорой помощи» побило рекорды, увеличившись вдвое. Медики физически не могут объехать всех, сообщают «Вести Алтай».

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

В первую очередь «скорая помощь» едет на экстренные вызовы — ДТП, инсульты, инфаркты и так далее. Неотложные вызовы принимаются во вторую очередь.

В Барнауле работают почти 70 бригад, которые ездят по городу 24 часа в сутки.

«Для нас нормальное количество вызовов это где-то от 800 до 900. Вот, например, вчера было вызовов 1700 с лишним. А сегодня было 1550, такого количества вызовов не было никогда. Их настолько много, что мы не успеваем обслужить за смену. Они остаются на следующую, например, сегодня у нас осталось 170 с лишним вызовов, не обслуженных с прошлой смены», — рассказал заместитель главного врача станции скорой помощи Барнаула Евгений Зулинский.

Всплеск вызовов произошел из-за пациентов с симптомами ОРВИ и температурой.

В краевом минздраве проблему признают, но простых решений в сложившейся ситуации не видят, сообщают «Вести».

Ранее стало известно, что в клинической больнице скорой помощи в Барнауле снова произошла вспышка коронавируса.

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