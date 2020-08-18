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Здоровье

Главврач Новоалтайской больницы прокомментировал ненадлежащее лечение больных коронавирусом

Пациенты ковидного госпиталя в Новоалтайске пожаловались на лечение. По их словам врачи забывают приносить таблетки и ставить капельницы и не следят за состоянием больных. Главврач Новоалтайской горбольницы Константин Федорюк говорит, что все жалобы разбирает лично.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

«Врачи просто бросают пациентов, — рассказала altapress.ru сестра одной из пациенток Новоалтайского госпиталя Светлана. — Несколько часов в палату просто никто не заходит. У Ани несколько дней держалась температура +40. Об этом она рассказывала медперсоналу сама, сползая с кровати и идя на пост и днем, и ночью. Бывало, что забыли заносить таблетки и ставить уколы».

Константин Федорук сообщил, что каждому конкретному пациенту тактику лечения подбирают в соответствии с рекомендациями врачей Центра компетенции, который находится в Краевой клинической больнице.

В госпитале Новоалтайска сегодня продолжают лечение 96 человек с легкой и средней степенью тяжести заболевания, 9 пациентов находятся на кислороде. Медицинскую помощь больным оказывают 25 врачей и 47 средних медработников.

Все жалобы, поступающие от больных и их родственников, главврач разбирает сам. В случае конфликтных ситуаций он просит обращаться в администрацию больницы.

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