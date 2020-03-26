Глава Барнаула надеется, что новая Общественная палата продолжит помогать с выборами

В 2020 году заканчивается срок полномочий членов Общественной палаты четвертого созыва. По словам Лопаткина, действующей палатой проделана большая работа.

«Мы не оставались в стороне от важных для города задач <…> нами транслируется мнение общественности. Члены палаты принимали участие в ключевых городских событиях. Особое внимание было уделено формированию и работе общественных наблюдателей на выборах президента РФ и губернатора Алтайского края», — рассказал глава палаты.

Сейчас, по его словам, в палате готовят предложения по кандидатурам в новый созыв.

Франк поблагодарил Лопткина и всех членов палаты за проделанную работу.

«Вклад в развитие всех сфер жизни краевой столицы заметен и значим. Надеюсь, что и новый состав будет столь же активным и продолжит практику успешного взаимодействия с городской администрацией. Мы обязательно прислушаемся к вашему мнению по составу будущей палаты», — заверил глава Барнаула.

Глава Барнаула Вячеслав Франк и председатель Общественной палаты города Владимир Лопаткин. barnaul.org.

Напомним, Общественную палату Барнаула формируют 33 члена. Из них 11 утверждает глава города, 11 — Барнаульская городская Дума и еще 11 избирают из числа кандидатур, предложенных общественными объединениями или иными некоммерческими организациями.

Это коллегиальный совещательный орган, который готовит предложения по решению наиболее важных вопросов социально-экономического развития города с учетом потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод, прав общественных объединений.

Основная цель деятельности — обеспечение реализации жителями города своего права на непосредственное участие в решении вопросов местного значения.