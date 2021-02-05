Глава Бийского района подал в отставку

Когда заявление рассмотрят депутаты местного райсовета — неизвестно, узнал «Банкфакс». Пока соответствующих документов к депутатам не поступало.
В мае 2020 года губернатору и прокурору Алтайского края поступило письмо с жесткой критикой Владимира Трухина.
11 депутатов, руководители предприятий, главы сельсоветов указали на критическую ситуацию в районе и дискредитацию власти, писал altapress.ru.
В 2019 году на сентябрьской сессии Бийского райсовета депутаты предлагали главе муниципалитета написать заявление «по собственному», но тогда он не увидел для этого оснований. Что изменилось теперь — пока не сообщается.
Главой района Владимир Трухин стал в январе 2018 года.
Ранее стало известно, что руководитель управления имущественных отношений Алтайского края Елена Зинкова планирует покинуть свой пост.