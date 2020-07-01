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1 июля 20°C
Политика

Оппонент недоступен. Конфликт во власти одного из районов края вышел за границы терпения

В мае губернатору и прокурору Алтайского края поступило письмо с жесткой критикой главы Бийского района Владимира Трухина. Авторы — 11 депутатов, руководители предприятий, главы сельсоветов — указали на критическую ситуацию в районе и дискредитацию власти. Они попросили назначить комплексную проверку, «поскольку большинство нарушений латентны». После первого прочтения этого письма возникает логичный вопрос: действительно, а куда смотрит прокуратура?

Глава Бийского района Михаил Трухин и депутат Демиденко.
Глава Бийского района Михаил Трухин и депутат Демиденко.

11 недругов Трухина

У майской жалобы на Владимира Трухина три адресата — губернатор, прокурор края и председатель АКЗС. Петиция на пяти листах составлена по всем правилам делового письма. Полторы страницы посвящены нормам законодательства о противодействии коррупции и правилам отправления главы муниципалитета в отставку.

Еще два листа — описание «деяний» Владимира Трухина и некоторые предположения авторов. Например, о выводе бюджетных средств через банковскую карточку.

На данный момент известно, что основные проверочные мероприятия уже завершены. Ни правительство края, ни прокуратура их итоги не объявляли и вряд ли объявят. Из АКЗС одному из заявителей пришел ответ о том, что краевой орган принятием решений по таким конфликтам не занимается.

Глава Бийского района Михаил Трухин.
Глава Бийского района Михаил Трухин.

Неужели 11 взрослых мужиков, наделенных властью и авторитетом в районе, нашли только такой вариант «привести в чувства» бывшего учителя математики и недавнего инженера Трухина?

Первой под письмом стоит и, конечно, добавляет ему вес подпись депутата АКЗС по бийскому округу, руководителя госпредприятия «Юго-Восточное ДСУ» Максима Степина. Но он настолько занят, что ни лично, ни через помощника Алексея Шабалина не находит возможности дать комментарий СМИ.

Зато поговорить с «СК» оказались готовы его «товарищи по перу» рангом чуть ниже.

Глава Бийского района Михаил Трухин вручает грамоты ветеранам.
Глава Бийского района Михаил Трухин вручает грамоты ветеранам.

«Человек надел корону»

«Скажу вам сразу: то, что сейчас происходит, вообще претит моей сути. Я люблю всегда договариваться», — предупреждает Сергей Демиденко, председатель Бийского райсовета депутатов (БРСНД), руководитель «Колхоза им. Ленина». Должность директора в колхозе тоже выборная, и он занимает ее уже 15 лет.

Демиденко в свое время был главой Бийского района. И знает, что и как должно «крутиться» в администрации. «Но когда ситуация вот так заходит в тупик… Владимир Федорович нас игнорирует — в кадровой политике, в вопросах бюджета, просто в отношениях», — сетует председатель БРСНД.

После часа разговора, пока Демиденко объясняет, что не так с Трухиным, видно, что в нем накопились и депутатская обида («Человек надел корону и решения принимает только сам»), и обида главы колхоза, который «везет» на себе целое село («Мы за это счетов не выставляем. Но ты, глава, рассчитайся по долгам с хозяйствами! А он на это предлагает всем обращаться в суд…»), и жителя района («Меня не устраивает предвзятое отношение к селу, которому отказывают в нормальной дороге»).

Сергей Демиденко, председатель Бийского райсовета депутатов.
Сергей Демиденко, председатель Бийского райсовета депутатов.

«Он как в булочной»

«Мне его позиция очень не нравится — как покупатель в булочной: это буду, а это не буду, — делится своим мнением о подходах Трухина к работе Михаил Неверов, глава Малоенисейского сельсовета. — Если ты пришел к власти, добивайся решения всех поставленных задач! А какой смысл просто числиться главой? Что сельским, что районным…»

Михаил Неверов приводит пример амбулатории в своем селе.

«Она обслуживает 7 тыс. человек. Здание два этажа. Профессиональный персонал. Но деньги на новое оборудование и развитие, на квартиры для медработников и подъемные для молодых специалистов… Район не вошел в соглашение с краевым минздравом. И средств не получил. Трухин с трибуны нам прямо заявил, что подписывать это соглашение он не будет», — рассказывает Неверов.

Сессия депутатов Бийского райсовета
Сессия депутатов Бийского райсовета
Газета «Моя земля»

У него с главой района разные взгляды на проведение мусорной реформы и решение вопросов благоустройства. Неверов сам отказался подписать с администрацией соглашение, по которому «все похоронные функции передали в новый МУП, а уборку кладбищ оставили за сельсоветами».

«Считаем неправильным быть прислугой у этой коммерческой организации. Если она решила заняться похоронным бизнесом на одном участке, то она данный участок должна и содержать. И мы будем предъявлять претензии МУПу, чтобы он выполнил все обязанности», — решителен Неверов.

Не подписано у Малоенисейского сельсовета и соглашение с администрацией района по мусорной реформе.

Мусор.
Мусор.
CCO

Вопросы и ответы депутата Репина

Еще один автор петиции — Иван Репин, руководитель фракции «ЕР» в Бийском райсовете, исполнительный директор предприятия «Светлоозерское», которое создали на останках колхоза, обанкроченного «Изумрудной страной» и ее кредиторами.

Репин тоже не равнодушен. «Извините, но я могу начать ругаться матом», — предупреждает он. И говорит о несанкционированных свалках ТКО (одну из них, прямо возле трассы и соснового бора, называют так — «та свалка, о которой знают Серов и Попрядухин». — Прим. ред.), несостоявшейся мусорной реформе, пассивности района при вхождении в бюджетные инвестпрограммы и т. д.

«У нас есть детсад, но его ремонт под вопросом, потому что нет средств. Почему? Потому что мы не вошли в программу. А почему? Потому что нет в районе инициатора, — сам отвечает на свои вопросы Репин. — Для сравнения: в Баевском районе Богом забытое село Верх-Чуманка с населением в 600 человек в этом году участвует в двух программах с федеральным финансированием!»

Иван Репин, руководитель фракции &quot;ЕР&quot; в Бийском районе.
Иван Репин, руководитель фракции «ЕР» в Бийском районе.

В БРСНД Иван Репин возглавляет счетную комиссию. Его сильно напрягает тот факт, что цифры, которые глава Трухин озвучивает на сельских сходах и с трибуны в администрации, а также данные из отчетов, по мнению Репина, — разные.

«Сейчас мы, группа из семи депутатов, запросили документы для анализа в самой администрации. В первую очередь это цифры по бюджетным затратам. И с четверга мы с этими цифрами начнем работать», — поделился планами депутат Репин.

«Пусть работает, но…»

Сергей Демиденко говорит, что в ответе Юрия Проскурина, начальника профильного департамента правительства края, указано: оно не имеет полномочий снять главу.

Чиновники.
Чиновники.
altapress.ru

«Так мы и не вели разговор о снятии! Мы просили о проверке. А уже по ее итогам, если будут основания, поднимать вопрос об отставке. Потом назначать конкурс, выбирать нового главу. Для которого уже будет уроком, что с людьми в районе нужно считаться», — эмоционально комментирует Демиденко.

Михаил Неверов не столь категоричен в отношении Трухина: «Пусть работает. Но он должен начать выполнять все обязанности главы муниципалитета. Иначе эта борьба уже не закончится».

Не увидел оснований

В 2019 году на сентябрьской сессии Бийского райсовета депутаты предложили главе муниципалитета Владимиру Трухину написать заявление «по собственному».

Глава Бийского района Михаил Трухин и бывший директор Шукшинского музея Лидия Чуднова.
Глава Бийского района Михаил Трухин и бывший директор Шукшинского музея Лидия Чуднова.

Такую мысль озвучил депутат Юрий Поволотцкий. Перечислив претензии к главе, он сказал, что в администрации, как и в самом районе, создана абсолютно невыносимая для работы атмосфера.

«Не вижу для этого достаточно оснований», — ответил на предложение уйти в отставку Трухин, которого цитирует муниципальная газета «Моя земля».

Факт

Кто еще желал стать главой

В 2018 году конкурсная комиссия допустила ко второму этапу шестерых претендентов на пост главы Бийского района. По итогам закрытого голосования депутатов получился такой расклад:

1. Беляев Александр, замдиректора предприятия «ППК «Прометей» — 0 голосов;

2. Гузеев Олег, временно не работающий — 0 голосов;

3. Стукалова Татьяна, хормейстер ЦКС, филиал «Сростинский ДК» — 0 голосов;

4. Трухин Владимир, ведущий инженер ФНПЦ «Алтай» — 8 голосов;

4. Шабалин Алексей, председатель Общественной палаты Бийского района — 0 голосов;

5. Якуба Евгений, замдиректора предприятия «Песчано-гравийный карьер» — 6 голосов.

Владимир Трухин.
Владимир Трухин.
biysk. biysk22.ru.

«Меня решили взять неприятием»

Согласившись прокомментировать ситуацию, Владимир Трухин сказал, что «высокая» проверка администрации района, по его информации, уже завершена. На встрече с журналистом altapress.ru чиновник под диктофон ответил на все вопросы, кроме одного: «Существует в Алтайском крае системный кризис муниципальной власти?»

— Владимир Федорович, как вы сам считаете, почему появилось это обращение к губернатору и прокурору с просьбой подробно проверить вашу деятельность? Для региона это очень редкая практика воздействия на главу.

— В 2018 году, когда депутаты избирали главу района, перевес в мою пользу составил два голоса благодаря той группе депутатов, которая меня поддерживала.

Владимир Трухин.
Владимир Трухин.
biysk-ok.ru.

Вторая группа — мои сегодняшние оппоненты, депутаты во главе с председателем Бийского райсовета Сергеем Демиденко. Это люди из команды предыдущего главы. И им, видимо, очень хотелось, чтобы теперь работа в Бийском районе была построена хуже, чем при моем предшественнике. Поэтому они решили действовать в отношении меня через негатив и неприятие.

— Если оппоненты именно этого хотели, то в чем был их мотив?

— Когда я возглавил район, времени на раскачку не было, я начал работать жестко и самостоятельно. Заменил несколько человек из руководящего состава администрации, убрав тех, через кого мои нынешние оппоненты решали свои вопросы. В том числе личные.

Выход.
Выход.
СС0

Приведу пример. Несколько человек из данной группы депутатов — руководители хозяйств. Так вот, трое из них на момент моего прихода в администрацию имели немалые долги перед бюджетом по аренде земли. Я с этим начал разбираться. Мои методы им не понравились.

Я прямо сказал, что работать будем открыто и открыто же обо всем говорить. Вспоминаю первую районную сессию, когда я назвал сумму долга муниципалитета, которая сложилась на 1 января 2018 года. 130 млн рублей! Сумма, близкая к размеру собственных доходов районного бюджета в те годы!

Эти депутаты поднялись на дыбы — зачем я это озвучиваю?! Что, никто в районе не знал об этих колоссальных долгах? Почему их допустили?

Долги.
Долги.
СС0

В этом обращении мне поставили в вину, что Трухин не предпринимает никаких мер для разблокировки расчетного счета администрации, который из-за долгов муниципалитета арестован, на минуточку, с 2014 года! В то время депутатов возглавлял все тот же Сергей Демиденко.

Став главой, я определил программу, по которой до 20 млн рублей ежегодно направляется на погашение долгов. Размер задолженности за два года моей работы на данный момент снижен до 56 млн рублей. И это, по-вашему, не меры со стороны главы?

«Где деньги, глава?»

— Вы сказали: «Я начал работать самостоятельно». Что это означает? Депутаты утверждают: им не хватает от вас информации о принимаемых решениях, ваша деятельность непрозрачна. В качестве примера — ситуация с дорожным фондом. В нем с 2019 года осталось 10 млн рублей, но вы не слушаете инициативы по их грамотному расходованию. Депутаты спрашивают: где сейчас эти миллионы?

— Самостоятельная работа вот в каком плане. На момент моего избрания многие хотели, чтобы при формировании новой команды я взял сюда именно «их людей». Кадры, скажу вам, мне предлагались самые разные, и очень негативные в том числе.

Владимир Трухин.
Владимир Трухин.
mzgazeta.ru.

Но я принял другое решение, взяв в команду тех специалистов, которые способны работать, с которыми мы сейчас реализуем программу вывода района из долгов.

Что касается 10 млн рублей. Это переходящий остаток с 2019 года на текущий финансовый год. Вместе с данной суммой дорожный фонд Бийского района составляет 25 млн рублей. Таким образом, у нас на 2020 год один из самых крупных дорожных фондов среди районов края.

Средства пойдут на запланированные работы в населенных пунктах района. Вся информация об этом публикуется в муниципальной газете и на сайте администрации, она имеется на руках у всех депутатов районного совета.

Ремонт дороги в Бийском районе.
Ремонт дороги в Бийском районе.
Министерство транспорта Алтайского края.

По поводу инициатив депутатов на этот счет. Мое мнение: они, скажем так, не до конца разбираются в принципах бюджетирования. Депутат райсовета заявляет: «Району дали 142 млн рублей! Почему Трухин не погасил из них остаток муниципального долга в 60 млн рублей?»

То есть депутат не понимает, что средства, предоставленные из вышестоящего бюджета, являются целевыми! Вот такой уровень!

Инвестиции далекие и близкие

— Кроме того, в обращении указано на еще одну вашу серьезную недоработку — район не участвует в инвестиционных программах и поэтому не получает финансирование проектов.

— Да, и в основном эти депутаты говорят о здравоохранении. Ситуация действительно сложная…

Врач, больница.
Врач, больница.
CC0

За восемь лет, до 2018 года, в районе было закрыто девять ФАПов и три отделения в районной больнице. Многие здания ФАПов уже не восстановить, но мы работу ведем. В 2018 году открыли один ФАП. В районе 18 ФАПов, шесть амбулаторий, участковая больница. Они частично ремонтируются и проходят лицензирование. В 2019 году открыли по федеральной программе детскую поликлинику…

— Нет же, ваши оппоненты говорят еще о сфере культуры, образовании и т. д. Расскажите, в каких программах с краевым и федеральным финансированием Бийский район участвует в 2020 году?

— Пока все деньги 2020 года — и краевые, и федеральные — нам выделены, скажем так, только на бумаге. За исключением 15 млн рублей, предоставленных на капремонт теплотрассы.

Процесс финансирования в целом затянулся из-за ситуации с коронавирусом. Однако есть декабрьское распоряжение правительства Алтайского края о выделении средств на запланированные в текущем году объекты.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

Добавлю, что по итогам 2019 года из вышестоящих бюджетов на инвестиционные цели было привлечено 142 млн рублей. Это в три раза больше, чем за 2015−2017 годы, вместе взятые. Плюс почти 300 млн рублей было направлено на региональные дороги. И меня еще могут обвинять, что администрация плохо работает по привлечению государственных инвестиций?

Пятый бюджет по величине

— Владимир Федорович, какую реакцию на обращение депутатов вы увидели со стороны краевых властей?

— По их инициативе прокуратура и УБЭП запросили большой объем документов по всем темам, которые в этом письме были указаны. Насколько я знаю, проверка на данный момент уже завершена.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

— А как она отразилась на вас лично? Сердце не прихватило?

— Видимо, оппоненты так и старались все преподнести, чтобы подавить меня психологически. Я, не буду скрывать, конечно, переживал. Но знал, что ситуация в районе обстоит не так, как было преподнесено.

Я и вам сейчас по каждому пункту претензий готов все обоснованно прокомментировать.

— Давайте попробуем. Авторы обращения считают, что в районе «ненадлежащим образом организована финансово-хозяйственная деятельность главы администрации…»

— Бюджет 2019 года, за который депутаты-оппоненты хотели мне поставить неудовлетворительную оценку, выполнен на 140%. Только арендной платы за землю собрали на 8 млн рублей больше, чем в предыдущие годы. Никогда такого бюджета в районе не было — с доходной частью более 700 млн рублей! Это пятый по величине бюджет среди 60 районов края.

Деньги.
Деньги.
СС0

Топили опилками и шелухой

— Далее: «По инициативе Трухина создано прогнозируемо убыточное МУП «Энергетик», фактическое руководство осуществляется им самим. Есть основание полагать, что предприятие используется с целью личного обогащения».

— Частные предприятия, которые работали в сфере ЖКХ района в предыдущие периоды, примерно с 2010 по 2018 год, принесли в общей сложности свыше 100 млн рублей убытков.

И долги этих частников по оплате за потребленную электроэнергию ложились на администрации сельских поселений. В четырех сельских администрациях арестованы счета, их задолженность — от 2,5 до 8 млн рублей.

Кошелек, долги.
Кошелек, долги.
СС0

Шесть лет, практически до 2018 года, замерзали школы, детсады, поступала масса жалоб от населения по тепловому режиму. Было такое, что топили котельные и опилками, и шелухой. Теперь этого нет.

В 2018 году мы создали именно МУП, потому что другого юридически и экономически обоснованного варианта просто не было.

Да, в первый год по МУПу получен убыток из-за устаревшего и невыгодного тарифа от 1500−1700 рублей за 1 Г/кал на теплоснабжение. Но нам за этот же год удалось вложить более 2 млн рублей в оформление объектов коммунальной инфраструктуры.

Отопление.
Отопление.
СС0

И мы защитили на краевом уровне новый тариф — 2505 руб./Гкал. Убытка стало значительно меньше. Капитально ремонтируем ежегодно по одной теплотрассе. В шести котельных полностью обновили оборудование. Только за 2019 год закупили и установили 11 котлов.

Смешно: меня обвиняют в том, что я руковожу «Энергетиком»! Но ведь это муниципальное предприятие — я, а также специалисты управлений по ЖКХ и экономике обязаны принимать участие в его деятельности, контролировать основные процессы. Разве не так?

Не хватило голоса

— «На территории района завышена кадастровая стоимость земельных участков, соответственно, завышена стоимость аренды».

— Кадастровая стоимость к компетенции муниципалитета не относится. Местные же коэффициенты по арендной плате были утверждены в 2016 году на сессии этими самыми депутатами, которые сейчас выступают против меня.

Аренда недвижимости.
Аренда недвижимости.
Дмитрий Кудрявцев

Да, коэффициенты завышены, и мы готовим на сессию материалы по приведению их в соответствие с законодательством.

— Трухин, указано в обращении, «осуществляет неконтролируемый вывод бюджетных средств посредством перечисления на банковскую карточку сотрудника администрации».

— Да, сложилась ситуация, когда в конце года было необходимо рассчитаться с редакцией районной газеты, у которой администрация является учредителем. Эту оплату мы действительно сделали с карты сотрудника администрации — ведь счет муниципалитета заблокирован. Прокуратура разбиралась в этом вопросе, нарушения не выявлены.

Деньги.
Деньги.
CCO.

— Еще один пункт претензий о том, что глава Трухин никак не отчитается о проделанной работе перед депутатами…

— Отчет о работе за 2019 год представлен в Совет депутатов в начале марта, он размещен на сайте администрации для обсуждения населением района.

Процедура отчета была назначена на сессию 24 марта, затем перенесена председателем Совета депутатов на 8 апреля, а после — и вообще на неопределенный срок.

На июньской сессии отчет принят к сведению депутатами единогласно.

Микрофон. Дебаты. Выступление.
Микрофон. Дебаты. Выступление.
СС0

Была дана оценка работе главы: семь человек признали ее удовлетворительной, шесть — неудовлетворительной, один депутат воздержался. То есть отрицательная оценка дана не была. Оппонентам тут не хватило одного голоса.

(У районной газеты «Моя земля» другая информация: за признание работы удовлетворительной — шесть депутатов, неудовлетворительной — семь, один воздержался, один депутат отсутствовал. — Прим. ред.).

А что народ?

— Какие выводы как управленец вы сделали для себя лично?

— С первого дня я знал, что часть депутатов настроена против меня. Но пытался найти общий язык. Шел на уступки. Например, принял в команду нескольких из рекомендованных мне людей.

Владимир Трухин.
Владимир Трухин.
mzgazeta.ru.

Я пошел им навстречу, когда они предлагали ввести ставку первого замглавы, но опять же сами депутаты потом и проголосовали против. Я всегда им говорил: «Надо работать только вместе».

— Все-таки после столь резкой критики вы намерены изменить методы работы?

— Во-первых, критика-то в большинстве своем необоснованная и, мягко говоря, не соответствует истинному положению дел.

Есть во мне излишняя категоричность в стремлении, чтобы везде был порядок. Значит, возможно, мою категоричность нужно применять более неспешно и обдуманно. Ведь я понимаю прекрасно, насколько сложная обстановка, так как в районе работаю уже 45 лет.

Но изменят ли они свои подходы? Не думаю. Они будут дальше искать для себя возможности. Я же отступить со своих позиций сегодня не могу, потому что по-другому работать нельзя.

— Чем для района закончится этот конфликт главы и местных депутатов?

— В районе народ настроен нормально. Люди все видят и все понимают.

Портфели
Портфели
Олег Богданов

Жителям на заметку — что планирует глава

О планах реализации в 2020 году инвестиционных проектов, направленных на улучшение жизни в Бийском районе, Владимир Трухин рассказал нам следующее:

— Это строительство начальной школы в селе Первомайском, капремонт Дома культуры в селе Новиково, завершение капремонта спортзала школы в селе Светлоозерском, Дома культуры в селе Первомайском, строительство спортивной площадки для сдачи норм ГТО по федеральному проекту «Спорт — норма жизни», газификация села Сростки, капремонт трех скважин.

В этом году начнем подготовку к строительству амбулатории и ФАПа по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Кроме этого, мы уже имеем проектно-сметную документацию на капремонт теплотрасс в селах Заря, Первомайское и Лесное.

В шести сельских администрациях будут реализованы проекты по общественным инициативам на общую сумму 8 млн рублей, в двух администрациях — проекты в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на 7,5 млн рублей.

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