Оппонент недоступен. Конфликт во власти одного из районов края вышел за границы терпения

В мае губернатору и прокурору Алтайского края поступило письмо с жесткой критикой главы Бийского района Владимира Трухина. Авторы — 11 депутатов, руководители предприятий, главы сельсоветов — указали на критическую ситуацию в районе и дискредитацию власти. Они попросили назначить комплексную проверку, «поскольку большинство нарушений латентны». После первого прочтения этого письма возникает логичный вопрос: действительно, а куда смотрит прокуратура?

11 недругов Трухина

У майской жалобы на Владимира Трухина три адресата — губернатор, прокурор края и председатель АКЗС. Петиция на пяти листах составлена по всем правилам делового письма. Полторы страницы посвящены нормам законодательства о противодействии коррупции и правилам отправления главы муниципалитета в отставку.

Еще два листа — описание «деяний» Владимира Трухина и некоторые предположения авторов. Например, о выводе бюджетных средств через банковскую карточку.

На данный момент известно, что основные проверочные мероприятия уже завершены. Ни правительство края, ни прокуратура их итоги не объявляли и вряд ли объявят. Из АКЗС одному из заявителей пришел ответ о том, что краевой орган принятием решений по таким конфликтам не занимается.

Глава Бийского района Михаил Трухин.

Неужели 11 взрослых мужиков, наделенных властью и авторитетом в районе, нашли только такой вариант «привести в чувства» бывшего учителя математики и недавнего инженера Трухина?

Первой под письмом стоит и, конечно, добавляет ему вес подпись депутата АКЗС по бийскому округу, руководителя госпредприятия «Юго-Восточное ДСУ» Максима Степина. Но он настолько занят, что ни лично, ни через помощника Алексея Шабалина не находит возможности дать комментарий СМИ.

Зато поговорить с «СК» оказались готовы его «товарищи по перу» рангом чуть ниже.

Глава Бийского района Михаил Трухин вручает грамоты ветеранам.

«Человек надел корону»

«Скажу вам сразу: то, что сейчас происходит, вообще претит моей сути. Я люблю всегда договариваться», — предупреждает Сергей Демиденко, председатель Бийского райсовета депутатов (БРСНД), руководитель «Колхоза им. Ленина». Должность директора в колхозе тоже выборная, и он занимает ее уже 15 лет.

Демиденко в свое время был главой Бийского района. И знает, что и как должно «крутиться» в администрации. «Но когда ситуация вот так заходит в тупик… Владимир Федорович нас игнорирует — в кадровой политике, в вопросах бюджета, просто в отношениях», — сетует председатель БРСНД.

После часа разговора, пока Демиденко объясняет, что не так с Трухиным, видно, что в нем накопились и депутатская обида («Человек надел корону и решения принимает только сам»), и обида главы колхоза, который «везет» на себе целое село («Мы за это счетов не выставляем. Но ты, глава, рассчитайся по долгам с хозяйствами! А он на это предлагает всем обращаться в суд…»), и жителя района («Меня не устраивает предвзятое отношение к селу, которому отказывают в нормальной дороге»).

Сергей Демиденко , председатель Бийского райсовета депутатов.

«Он как в булочной»

«Мне его позиция очень не нравится — как покупатель в булочной: это буду, а это не буду, — делится своим мнением о подходах Трухина к работе Михаил Неверов, глава Малоенисейского сельсовета. — Если ты пришел к власти, добивайся решения всех поставленных задач! А какой смысл просто числиться главой? Что сельским, что районным…»

Михаил Неверов приводит пример амбулатории в своем селе.

«Она обслуживает 7 тыс. человек. Здание два этажа. Профессиональный персонал. Но деньги на новое оборудование и развитие, на квартиры для медработников и подъемные для молодых специалистов… Район не вошел в соглашение с краевым минздравом. И средств не получил. Трухин с трибуны нам прямо заявил, что подписывать это соглашение он не будет», — рассказывает Неверов.

Сессия депутатов Бийского райсовета Газета «Моя земля»

У него с главой района разные взгляды на проведение мусорной реформы и решение вопросов благоустройства. Неверов сам отказался подписать с администрацией соглашение, по которому «все похоронные функции передали в новый МУП, а уборку кладбищ оставили за сельсоветами».

«Считаем неправильным быть прислугой у этой коммерческой организации. Если она решила заняться похоронным бизнесом на одном участке, то она данный участок должна и содержать. И мы будем предъявлять претензии МУПу, чтобы он выполнил все обязанности», — решителен Неверов.

Не подписано у Малоенисейского сельсовета и соглашение с администрацией района по мусорной реформе.

Мусор. CCO

Вопросы и ответы депутата Репина

Еще один автор петиции — Иван Репин, руководитель фракции «ЕР» в Бийском райсовете, исполнительный директор предприятия «Светлоозерское», которое создали на останках колхоза, обанкроченного «Изумрудной страной» и ее кредиторами.

Репин тоже не равнодушен. «Извините, но я могу начать ругаться матом», — предупреждает он. И говорит о несанкционированных свалках ТКО (одну из них, прямо возле трассы и соснового бора, называют так — «та свалка, о которой знают Серов и Попрядухин». — Прим. ред.), несостоявшейся мусорной реформе, пассивности района при вхождении в бюджетные инвестпрограммы и т. д.

«У нас есть детсад, но его ремонт под вопросом, потому что нет средств. Почему? Потому что мы не вошли в программу. А почему? Потому что нет в районе инициатора, — сам отвечает на свои вопросы Репин. — Для сравнения: в Баевском районе Богом забытое село Верх-Чуманка с населением в 600 человек в этом году участвует в двух программах с федеральным финансированием!»

Иван Репин , руководитель фракции «ЕР» в Бийском районе.

В БРСНД Иван Репин возглавляет счетную комиссию. Его сильно напрягает тот факт, что цифры, которые глава Трухин озвучивает на сельских сходах и с трибуны в администрации, а также данные из отчетов, по мнению Репина, — разные.

«Сейчас мы, группа из семи депутатов, запросили документы для анализа в самой администрации. В первую очередь это цифры по бюджетным затратам. И с четверга мы с этими цифрами начнем работать», — поделился планами депутат Репин.

«Пусть работает , но…»

Сергей Демиденко говорит, что в ответе Юрия Проскурина, начальника профильного департамента правительства края, указано: оно не имеет полномочий снять главу.

Чиновники. altapress.ru

«Так мы и не вели разговор о снятии! Мы просили о проверке. А уже по ее итогам, если будут основания, поднимать вопрос об отставке. Потом назначать конкурс, выбирать нового главу. Для которого уже будет уроком, что с людьми в районе нужно считаться», — эмоционально комментирует Демиденко.

Михаил Неверов не столь категоричен в отношении Трухина: «Пусть работает. Но он должен начать выполнять все обязанности главы муниципалитета. Иначе эта борьба уже не закончится».

Не увидел оснований

В 2019 году на сентябрьской сессии Бийского райсовета депутаты предложили главе муниципалитета Владимиру Трухину написать заявление «по собственному».

Глава Бийского района Михаил Трухин и бывший директор Шукшинского музея Лидия Чуднова.

Такую мысль озвучил депутат Юрий Поволотцкий. Перечислив претензии к главе, он сказал, что в администрации, как и в самом районе, создана абсолютно невыносимая для работы атмосфера.

«Не вижу для этого достаточно оснований», — ответил на предложение уйти в отставку Трухин, которого цитирует муниципальная газета «Моя земля».

Факт Кто еще желал стать главой В 2018 году конкурсная комиссия допустила ко второму этапу шестерых претендентов на пост главы Бийского района. По итогам закрытого голосования депутатов получился такой расклад: 1. Беляев Александр, замдиректора предприятия «ППК «Прометей» — 0 голосов; 2. Гузеев Олег, временно не работающий — 0 голосов; 3. Стукалова Татьяна, хормейстер ЦКС, филиал «Сростинский ДК» — 0 голосов; 4. Трухин Владимир, ведущий инженер ФНПЦ «Алтай» — 8 голосов; 4. Шабалин Алексей, председатель Общественной палаты Бийского района — 0 голосов; 5. Якуба Евгений, замдиректора предприятия «Песчано-гравийный карьер» — 6 голосов.

Владимир Трухин. biysk. biysk22.ru.

«Меня решили взять неприятием»

Согласившись прокомментировать ситуацию, Владимир Трухин сказал, что «высокая» проверка администрации района, по его информации, уже завершена. На встрече с журналистом altapress.ru чиновник под диктофон ответил на все вопросы, кроме одного: «Существует в Алтайском крае системный кризис муниципальной власти?»

— Владимир Федорович , как вы сам считаете , почему появилось это обращение к губернатору и прокурору с просьбой подробно проверить вашу деятельность? Для региона это очень редкая практика воздействия на главу.

— В 2018 году, когда депутаты избирали главу района, перевес в мою пользу составил два голоса благодаря той группе депутатов, которая меня поддерживала.

Владимир Трухин. biysk-ok.ru.

Вторая группа — мои сегодняшние оппоненты, депутаты во главе с председателем Бийского райсовета Сергеем Демиденко. Это люди из команды предыдущего главы. И им, видимо, очень хотелось, чтобы теперь работа в Бийском районе была построена хуже, чем при моем предшественнике. Поэтому они решили действовать в отношении меня через негатив и неприятие.

— Если оппоненты именно этого хотели , то в чем был их мотив?

— Когда я возглавил район, времени на раскачку не было, я начал работать жестко и самостоятельно. Заменил несколько человек из руководящего состава администрации, убрав тех, через кого мои нынешние оппоненты решали свои вопросы. В том числе личные.

Выход. СС0

Приведу пример. Несколько человек из данной группы депутатов — руководители хозяйств. Так вот, трое из них на момент моего прихода в администрацию имели немалые долги перед бюджетом по аренде земли. Я с этим начал разбираться. Мои методы им не понравились.

Я прямо сказал, что работать будем открыто и открыто же обо всем говорить. Вспоминаю первую районную сессию, когда я назвал сумму долга муниципалитета, которая сложилась на 1 января 2018 года. 130 млн рублей! Сумма, близкая к размеру собственных доходов районного бюджета в те годы!

Эти депутаты поднялись на дыбы — зачем я это озвучиваю?! Что, никто в районе не знал об этих колоссальных долгах? Почему их допустили?

Долги. СС0

В этом обращении мне поставили в вину, что Трухин не предпринимает никаких мер для разблокировки расчетного счета администрации, который из-за долгов муниципалитета арестован, на минуточку, с 2014 года! В то время депутатов возглавлял все тот же Сергей Демиденко.

Став главой, я определил программу, по которой до 20 млн рублей ежегодно направляется на погашение долгов. Размер задолженности за два года моей работы на данный момент снижен до 56 млн рублей. И это, по-вашему, не меры со стороны главы?

«Где деньги , глава?»

— Вы сказали: «Я начал работать самостоятельно». Что это означает? Депутаты утверждают: им не хватает от вас информации о принимаемых решениях , ваша деятельность непрозрачна. В качестве примера — ситуация с дорожным фондом. В нем с 2019 года осталось 10 млн рублей , но вы не слушаете инициативы по их грамотному расходованию. Депутаты спрашивают: где сейчас эти миллионы?

— Самостоятельная работа вот в каком плане. На момент моего избрания многие хотели, чтобы при формировании новой команды я взял сюда именно «их людей». Кадры, скажу вам, мне предлагались самые разные, и очень негативные в том числе.

Владимир Трухин. mzgazeta.ru.

Но я принял другое решение, взяв в команду тех специалистов, которые способны работать, с которыми мы сейчас реализуем программу вывода района из долгов.

Что касается 10 млн рублей. Это переходящий остаток с 2019 года на текущий финансовый год. Вместе с данной суммой дорожный фонд Бийского района составляет 25 млн рублей. Таким образом, у нас на 2020 год один из самых крупных дорожных фондов среди районов края.

Средства пойдут на запланированные работы в населенных пунктах района. Вся информация об этом публикуется в муниципальной газете и на сайте администрации, она имеется на руках у всех депутатов районного совета.

Ремонт дороги в Бийском районе. Министерство транспорта Алтайского края.

По поводу инициатив депутатов на этот счет. Мое мнение: они, скажем так, не до конца разбираются в принципах бюджетирования. Депутат райсовета заявляет: «Району дали 142 млн рублей! Почему Трухин не погасил из них остаток муниципального долга в 60 млн рублей?»

То есть депутат не понимает, что средства, предоставленные из вышестоящего бюджета, являются целевыми! Вот такой уровень!

Инвестиции далекие и близкие

— Кроме того , в обращении указано на еще одну вашу серьезную недоработку — район не участвует в инвестиционных программах и поэтому не получает финансирование проектов.

— Да, и в основном эти депутаты говорят о здравоохранении. Ситуация действительно сложная…

Врач , больница. CC0

За восемь лет, до 2018 года, в районе было закрыто девять ФАПов и три отделения в районной больнице. Многие здания ФАПов уже не восстановить, но мы работу ведем. В 2018 году открыли один ФАП. В районе 18 ФАПов, шесть амбулаторий, участковая больница. Они частично ремонтируются и проходят лицензирование. В 2019 году открыли по федеральной программе детскую поликлинику…

— Нет же , ваши оппоненты говорят еще о сфере культуры , образовании и т. д. Расскажите , в каких программах с краевым и федеральным финансированием Бийский район участвует в 2020 году?

— Пока все деньги 2020 года — и краевые, и федеральные — нам выделены, скажем так, только на бумаге. За исключением 15 млн рублей, предоставленных на капремонт теплотрассы.

Процесс финансирования в целом затянулся из-за ситуации с коронавирусом. Однако есть декабрьское распоряжение правительства Алтайского края о выделении средств на запланированные в текущем году объекты.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19. СС0

Добавлю, что по итогам 2019 года из вышестоящих бюджетов на инвестиционные цели было привлечено 142 млн рублей. Это в три раза больше, чем за 2015−2017 годы, вместе взятые. Плюс почти 300 млн рублей было направлено на региональные дороги. И меня еще могут обвинять, что администрация плохо работает по привлечению государственных инвестиций?

Пятый бюджет по величине

— Владимир Федорович , какую реакцию на обращение депутатов вы увидели со стороны краевых властей?

— По их инициативе прокуратура и УБЭП запросили большой объем документов по всем темам, которые в этом письме были указаны. Насколько я знаю, проверка на данный момент уже завершена.

Полиция. altapress.ru

— А как она отразилась на вас лично? Сердце не прихватило?

— Видимо, оппоненты так и старались все преподнести, чтобы подавить меня психологически. Я, не буду скрывать, конечно, переживал. Но знал, что ситуация в районе обстоит не так, как было преподнесено.

Я и вам сейчас по каждому пункту претензий готов все обоснованно прокомментировать.

— Давайте попробуем. Авторы обращения считают , что в районе «ненадлежащим образом организована финансово-хозяйственная деятельность главы администрации…»

— Бюджет 2019 года, за который депутаты-оппоненты хотели мне поставить неудовлетворительную оценку, выполнен на 140%. Только арендной платы за землю собрали на 8 млн рублей больше, чем в предыдущие годы. Никогда такого бюджета в районе не было — с доходной частью более 700 млн рублей! Это пятый по величине бюджет среди 60 районов края.

Деньги. СС0

Топили опилками и шелухой

— Далее: «По инициативе Трухина создано прогнозируемо убыточное МУП «Энергетик», фактическое руководство осуществляется им самим. Есть основание полагать , что предприятие используется с целью личного обогащения».

— Частные предприятия, которые работали в сфере ЖКХ района в предыдущие периоды, примерно с 2010 по 2018 год, принесли в общей сложности свыше 100 млн рублей убытков.

И долги этих частников по оплате за потребленную электроэнергию ложились на администрации сельских поселений. В четырех сельских администрациях арестованы счета, их задолженность — от 2,5 до 8 млн рублей.

Кошелек , долги. СС0

Шесть лет, практически до 2018 года, замерзали школы, детсады, поступала масса жалоб от населения по тепловому режиму. Было такое, что топили котельные и опилками, и шелухой. Теперь этого нет.

В 2018 году мы создали именно МУП, потому что другого юридически и экономически обоснованного варианта просто не было.

Да, в первый год по МУПу получен убыток из-за устаревшего и невыгодного тарифа от 1500−1700 рублей за 1 Г/кал на теплоснабжение. Но нам за этот же год удалось вложить более 2 млн рублей в оформление объектов коммунальной инфраструктуры.

Отопление. СС0

И мы защитили на краевом уровне новый тариф — 2505 руб./Гкал. Убытка стало значительно меньше. Капитально ремонтируем ежегодно по одной теплотрассе. В шести котельных полностью обновили оборудование. Только за 2019 год закупили и установили 11 котлов.

Смешно: меня обвиняют в том, что я руковожу «Энергетиком»! Но ведь это муниципальное предприятие — я, а также специалисты управлений по ЖКХ и экономике обязаны принимать участие в его деятельности, контролировать основные процессы. Разве не так?

Не хватило голоса

— «На территории района завышена кадастровая стоимость земельных участков , соответственно , завышена стоимость аренды».

— Кадастровая стоимость к компетенции муниципалитета не относится. Местные же коэффициенты по арендной плате были утверждены в 2016 году на сессии этими самыми депутатами, которые сейчас выступают против меня.

Аренда недвижимости. Дмитрий Кудрявцев

Да, коэффициенты завышены, и мы готовим на сессию материалы по приведению их в соответствие с законодательством.

— Трухин , указано в обращении , «осуществляет неконтролируемый вывод бюджетных средств посредством перечисления на банковскую карточку сотрудника администрации».

— Да, сложилась ситуация, когда в конце года было необходимо рассчитаться с редакцией районной газеты, у которой администрация является учредителем. Эту оплату мы действительно сделали с карты сотрудника администрации — ведь счет муниципалитета заблокирован. Прокуратура разбиралась в этом вопросе, нарушения не выявлены.

Деньги. CCO.

— Еще один пункт претензий о том , что глава Трухин никак не отчитается о проделанной работе перед депутатами…

— Отчет о работе за 2019 год представлен в Совет депутатов в начале марта, он размещен на сайте администрации для обсуждения населением района.

Процедура отчета была назначена на сессию 24 марта, затем перенесена председателем Совета депутатов на 8 апреля, а после — и вообще на неопределенный срок.

На июньской сессии отчет принят к сведению депутатами единогласно.

Микрофон. Дебаты. Выступление. СС0

Была дана оценка работе главы: семь человек признали ее удовлетворительной, шесть — неудовлетворительной, один депутат воздержался. То есть отрицательная оценка дана не была. Оппонентам тут не хватило одного голоса.

(У районной газеты «Моя земля» другая информация: за признание работы удовлетворительной — шесть депутатов, неудовлетворительной — семь, один воздержался, один депутат отсутствовал. — Прим. ред.).

А что народ?

— Какие выводы как управленец вы сделали для себя лично?

— С первого дня я знал, что часть депутатов настроена против меня. Но пытался найти общий язык. Шел на уступки. Например, принял в команду нескольких из рекомендованных мне людей.

Владимир Трухин. mzgazeta.ru.

Я пошел им навстречу, когда они предлагали ввести ставку первого замглавы, но опять же сами депутаты потом и проголосовали против. Я всегда им говорил: «Надо работать только вместе».

— Все-таки после столь резкой критики вы намерены изменить методы работы?

— Во-первых, критика-то в большинстве своем необоснованная и, мягко говоря, не соответствует истинному положению дел.

Есть во мне излишняя категоричность в стремлении, чтобы везде был порядок. Значит, возможно, мою категоричность нужно применять более неспешно и обдуманно. Ведь я понимаю прекрасно, насколько сложная обстановка, так как в районе работаю уже 45 лет.

Но изменят ли они свои подходы? Не думаю. Они будут дальше искать для себя возможности. Я же отступить со своих позиций сегодня не могу, потому что по-другому работать нельзя.

— Чем для района закончится этот конфликт главы и местных депутатов?

— В районе народ настроен нормально. Люди все видят и все понимают.

Портфели Олег Богданов

Жителям на заметку — что планирует глава

О планах реализации в 2020 году инвестиционных проектов, направленных на улучшение жизни в Бийском районе, Владимир Трухин рассказал нам следующее:

— Это строительство начальной школы в селе Первомайском, капремонт Дома культуры в селе Новиково, завершение капремонта спортзала школы в селе Светлоозерском, Дома культуры в селе Первомайском, строительство спортивной площадки для сдачи норм ГТО по федеральному проекту «Спорт — норма жизни», газификация села Сростки, капремонт трех скважин.

В этом году начнем подготовку к строительству амбулатории и ФАПа по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Кроме этого, мы уже имеем проектно-сметную документацию на капремонт теплотрасс в селах Заря, Первомайское и Лесное.

В шести сельских администрациях будут реализованы проекты по общественным инициативам на общую сумму 8 млн рублей, в двух администрациях — проекты в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на 7,5 млн рублей.