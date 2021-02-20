Глава Бийского района ушел в отставку

Народные избранники единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы.
Большинством голосов исполняющим обязанности руководителя Бийского района назначили Алену Кочкину — замглавы администрации, начальника управления по экономическому развитию.
С 20 февраля она приступила к своим обязанностям.
В мае 2020 года губернатору и прокурору Алтайского края поступило письмо с жесткой критикой Владимира Трухина.
11 депутатов, руководители предприятий, главы сельсоветов указали на критическую ситуацию в районе и дискредитацию власти, писал altapress.ru.