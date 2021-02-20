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Политика

Глава Бийского района ушел в отставку

19 февраля депутаты Бийского районного Совета приняли отставку главы Бийского района Владимира Трухина, сообщила местная газета «Моя Земля».

Глава Бийского района Владимир Трухин.
Глава Бийского района Владимир Трухин.

Народные избранники единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы.

Большинством голосов исполняющим обязанности руководителя Бийского района назначили Алену Кочкину — замглавы администрации, начальника управления по экономическому развитию.

С 20 февраля она приступила к своим обязанностям.

В мае 2020 года губернатору и прокурору Алтайского края поступило письмо с жесткой критикой Владимира Трухина.

11 депутатов, руководители предприятий, главы сельсоветов указали на критическую ситуацию в районе и дискредитацию власти, писал altapress.ru.

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