«Бред какой-то»: глава бийской гордумы опроверг намерение сместить мэра

25 января в Бийской гордуме на внеочередном заседании рассмотрели вопрос об утверждении поправок к бюджету города на 2019 год. Против решения выступило руководство думы. По данным источников Политсиб.ру, такое поведение связано с желанием группы политиков сместить с поста мэра Александра Студеникина. Однако спикер парламента Сергей Ларейкин опроверг altapress.ru эту информацию.

Администрация города вышла к депутатам с предложением перераспределить 42 млн рублей расходов.

На собрании фракции «Единая Россия» накануне заседания думы три депутата высказались против, пишет Политсиб.ру. Это спикер парламента Сергей Ларейкин, руководитель фракции Юрий Кудинов и депутат Юлия Матусевич. Остальные 11 членов фракции поддержали предлагаемые изменения в бюджет, как и другие фракции.

Сергей Ларейкин пояснил altapress.ru, что администрация действительно вышла с таким предложением, причем с просьбой принять в двух чтениях. Однако, по его словам, законопроект непроработанный, и поэтому он и некоторые его коллеги выступили с предложением принять документ только в первом чтении, а второе отложить на февраль. Что, по его словам, и было сделано — 25 января документ утвердили единогласно только в первом чтении.

Источники Политсиб.ру предположили, что поведение руководства думы связано с попыткой сместить с поста главу Бийска Александра Студеникина. Якобы непринятие поправок к бюджету — прямой путь к тому, чтобы выразить недоверие градоначальнику. А затем — «посадить» своего ставленника, некоего выходца из местной дорожной отрасли. При этом место замглавы города при таком раскладе может отойти зятю экс-главы Бийского района Евгения Якубы. В 2017 году он метил на место спикера или даже мэра, но из-за противоречий внутри «ЕР» и краевых властей остался ни с чем.

Ларейкин категорически заявляет, что это «бред какой-то» и никаких намерений отстранить главу у него нет и не было.

«Будоражат людей на ровном месте. Кто заинтересован в нестабильности, тот и будоражит. Это был обыкновенный рабочий вопрос. Он непроработан, поэтому решение вынесено вот такое. Всё. Кто-то себе напридумывал что-то. У них надо спрашивать, почему они решили, что кто-то кого-то снимать собрался», — комментирует причину появления таких слухов Ларейкин.

Отметим, что ситуация разворачивается на фоне и без того напряженной обстановки. В декабре 2018 года прокуратура нашла нарушения в декларациях 17 из 30 депутатов, и теперь им, как и их барнаульским коллегам, предстоят разбирательства в суде. В случае принятия самого строгого решения они могут лишиться мандатов, и тогда в 2019 году будут назначены довыборы с непредсказуемыми политическими последствиями для действующих руководителей думы.