Вице-премьер прокомментировал скандалы с декларациями депутатов в Барнауле и Бийске

Виталий Снесарь, зампредседателя правительства Алтайского края, прокомментировал скандалы, возникшие в Барнауле и Бийске из-за того, что депутаты наделали ошибок при заполнении декларации о доходах за 2017 год. По мнению Снесаря, говорить, что кто-то к чему-то не был готов, несерьезно.

По словам Снесаря, принцип «закон суров, но это закон» никто не отменял, и нужно быть готовым действовать в его рамках.

Виталий Снесарь,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Вопрос будет решаться в суде. У депутатов будет возможность доказать, что допущенные ошибки — технические, допущенные по недосмотру или несерьезному отношению. Я не вижу таких вариантов, которые могли бы решиться без вмешательства судебной инстанции.

Напомним, 24 декабря прокуратура края сообщила о том, что подает в суд, чтобы обязать Барнаульскую гордуму рассмотреть вопрос о лишении полномочий депутатов, которые предоставили неточные или неполные данные при предоставлении сведений и доходах и имуществе за 2017 год. Таких из 40 депутатов оказалось 14. Хотя пока в карточке суда указаны 6 человек. Ситуация повторилась и в Бийске — там из 30 депутатов 17 неправильно подали декларации, в карточке суда указаны 7 человек.

В обоих городах депутаты настаивают, что допустили технические ошибки, где-то недосмотрели, где-то вообще были не в курсе. Однако приведенные прокуратурой примеры говорят, что цена некоторых таких нарушений уж слишком велика, чтобы быть исключительно техническими.

В «Единой России», а именно эту партию представляет большинство нарушителей, считают, что ситуация возникла из-за небрежного отношения депутатов к своим обязанностям.