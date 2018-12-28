Вице-премьер прокомментировал скандалы с декларациями депутатов в Барнауле и Бийске

По словам Снесаря, принцип «закон суров, но это закон» никто не отменял, и нужно быть готовым действовать в его рамках.
Виталий Снесарь,
заместитель председателя правительства Алтайского края:
Вопрос будет решаться в суде. У депутатов будет возможность доказать, что допущенные ошибки — технические, допущенные по недосмотру или несерьезному отношению. Я не вижу таких вариантов, которые могли бы решиться без вмешательства судебной инстанции.
Напомним, 24 декабря прокуратура края сообщила о том, что подает в суд, чтобы обязать Барнаульскую гордуму рассмотреть вопрос о лишении полномочий депутатов, которые предоставили неточные или неполные данные при предоставлении сведений и доходах и имуществе за 2017 год. Таких из 40 депутатов оказалось 14. Хотя пока в карточке суда указаны 6 человек. Ситуация повторилась и в Бийске — там из 30 депутатов 17 неправильно подали декларации, в карточке суда указаны 7 человек.
В обоих городах депутаты настаивают, что допустили технические ошибки, где-то недосмотрели, где-то вообще были не в курсе. Однако приведенные прокуратурой примеры говорят, что цена некоторых таких нарушений уж слишком велика, чтобы быть исключительно техническими.
В «Единой России», а именно эту партию представляет большинство нарушителей, считают, что ситуация возникла из-за небрежного отношения депутатов к своим обязанностям.