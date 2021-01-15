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Политика

Глава Бурятии отправил правительство в отставку, чтобы создать условия для жизни

Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил правительство в отставку ради структурных изменений исполнительных органов власти, сообщает «Аригус».

Алексей Цыденов, глава Бурятии.
Алексей Цыденов, глава Бурятии.
instagram.com/tsydenov_aleksey.

О роспуске Цыденов объявил 15 января на совещании с членами правительства. Он поблагодарил всех за работу, отметив, что вместе они прошли сложные времена.

«Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что задачи стоят сложные. Основная задача — создание комфортных условий для работы и жизни в республике, создание новых рабочих мест.

«Надо, чтобы здесь — в Бурятии — было развитие, здесь были перспективы, здесь было будущее», — заявил Цыденов.

К примеру, необходимо создать опору для предпринимателей, чтобы люди могли самореализоваться.

Также остро стоят вопросы экологии и сохранения лесов. Однако особого внимания требует сфера образования и здравоохранения.

Ранее Цыденов отказался от повышения зарплаты, а вот правительство и депутаты не поддержали такое решение.

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