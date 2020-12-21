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Экономика

Губернатор отказался от повышения зарплаты, а вот правительство и депутаты не против

Бурятские депутаты 21 декабря рассмотрят вопрос индексации базовой ставки для высших чиновников республики, пишет Babr24.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
СС0

Депутат Баир Цыренов предложил снять вопрос с повестки, поскольку глава Бурятии Алексей Цыденов отказался повышать собственную зарплату.

«Глава республики себе зарплату не увеличивает. И мне не очень понятно, почему зампреды правительства и министры сами не вышли с инициативой не вносить этот законопроект», — пристыдил Цыренов высших чиновников.

Примечательно, что повышение затронет не только зампредов и профильных министров, но и депутатов Народного Хурала Бурятии.

Поэтому предложение Цыренова не поддержали: из 52 депутатов только 16 согласились с инициативой не повышать себе зарплату.

Кстати, накануне алтайский чиновник отказался от повышения зарплаты, поскольку в нынешних условиях их нецелесообразно увеличивать.

Ранее президент России Владимир Путин попросил россиян не сердиться, что их доходы не совпадают с реальностью.

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