Губернатор отказался от повышения зарплаты, а вот правительство и депутаты не против

Депутат Баир Цыренов предложил снять вопрос с повестки, поскольку глава Бурятии Алексей Цыденов отказался повышать собственную зарплату.

«Глава республики себе зарплату не увеличивает. И мне не очень понятно, почему зампреды правительства и министры сами не вышли с инициативой не вносить этот законопроект», — пристыдил Цыренов высших чиновников.

Примечательно, что повышение затронет не только зампредов и профильных министров, но и депутатов Народного Хурала Бурятии.

Поэтому предложение Цыренова не поддержали: из 52 депутатов только 16 согласились с инициативой не повышать себе зарплату.

Кстати, накануне алтайский чиновник отказался от повышения зарплаты, поскольку в нынешних условиях их нецелесообразно увеличивать.

Ранее президент России Владимир Путин попросил россиян не сердиться, что их доходы не совпадают с реальностью.