Глава Чечни рассказал, как Путин руководил спецоперацией по уничтожению боевиков

Президент РФ Владимир Путин держал под личным контролем ход спецоперации против банды Бютукаева в Чечне, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Последний, решающий удар по бандподполью мы нанесли при непосредственном участии нашего президента, который держал под личным контролем ход спецоперации», — сообщил Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

Кадыров поблагодарил Путина и заявил, что под руководством президента РФ впервые в мировой истории был уничтожен международный терроризм.

Ранее Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ сообщил, что в декабре 2020 года была уничтожена последняя организованная группа. Боевики совершали преступления на территории Чечни и Ингушетии.

Отрубленная голова

После спецоперации Кадыров выложил в своем telegram-канале фотографии отрубленной головы боевика Аслана Бютукаева, пишет ura.ru. Таким образом политик продемонстрировал победу над бандами преступников.