Глава КПРФ заявил об угрозе безопасности Путина

Лидер коммунистов сообщил, что ожидает в послании Путина к Федеральному собранию трезвую оценку угрозы происходящего.

«Для этого нужен новый курс и более сильная профессиональная исполнительная команда. Россию обложили со всех сторон, и он (Владимир Путин) должен понимать: речь идет не только о суверенитете страны, но и о его личной безопасности. Нам объявлена война», — заявил Зюганов изданию «Собеседник. RU».

Россия сейчас находится на ответственной развилке, связанной с тем, что в 1991-м году страну насильно встроили в американизированную глобальную систему, уверен лидер коммунистов.

Он отметил, что в 2007 году, когда Путин заявил в Мюнхене, что у России есть свои геополитические интересы, его «объявили врагом № 1, развязали настоящую гибридную войну», пишет ura.ru.

Ежегодное послание президента Федеральному собранию запланировано на 21 апреля.