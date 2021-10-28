Глава крупного района Алтайского края досрочно сложит полномочия

Причина — состояние здоровья
Алексей Дуров, депутат Первомайского райсобрания и глава Солнечного сельсовета, узнал о том, что глава района с 25 октября ушел в отпуск, а после этого сложит полномочия, на сессии райсобрания 26 октября.
Юрий Проскурин, начальник департамента администрации губернатора и правительства края по вопросам внутренней политики, подтвердил altapress.ru сведения о предстоящей отставке главы. Причина увольнения — «по состоянию здоровья».
На вопрос, есть ли уже кандидатура на этот пост, Юрий Проскурин ответил: «Все в процессе работы».
«Нечего прятать голову в песок»
Между тем, в день сессии 26 октября Алексей Дуров как раз намеревался поставить вопрос о том, что в районе сложилась критическая ситуация с управлением.
Напомним, Александр Иванов, избранный депутатами главой в 2017 году, в 2020-м из-за несчастного случая попал в реанимацию и довольно долго восстанавливался. Летом 2021-го вернулся на рабочее место. Но, по словам депутата, с этого времени с главой было не просто решать вопросы.
Я заявил на сессии, что положение с управлением района критическое, и нечего прятать голову в песок. Мы подходим к зиме, у нас масса проблем в сфере ЖКХ, надо принимать бюджет. В районе 54 тысячи населения, они каждый день хотят получать воду, отопление, им надо водить детей в школу и садики, — объяснил свою позицию Дуров.
Надо сказать, что в конце сентября следственный комитет возбудил уголовное дело на замглавы Первомайского района Дмитрия Шипунова, курировавшего большой круг вопросов — его обвинили в получении взяток. По словам Дурова, Шипунова на рабочем месте нет (а объясняется это тем, что он «на больничном»).
Кроме того, вакантна должность заместителя главы по ЖКХ — Алексей Никулин, занимавший этот пост, в администрации уже не работает, утверждает Дуров.
Впрочем, по словам собеседник altapress.ru, присутствовавшие на сессии сотрудники администрации и часть депутатов все же не согласились с его тревогами, они считали: безвластия в районе нет.
Ведь обязанности главы района будет исполнять Петр Роккель, заместитель главы по социальным вопросам. И Юрий Проскурин подтвердил эту информацию.
«Надо работать на опережение»
Сроки, в которые может появиться новый глава Первомайского района, пока назвать сложно — в любом случае депутаты должны будут для начала объявить новый конкурс на замещение этой должности. Дуров говорит, что депутатам районного собрания (а это — все главы местных сельсоветов) надо включиться и самим предложить кандидатуру.
У нас в районе что — нет достойных людей? Они никуда не девались. Не хотелось бы, чтобы в очередной раз у нас получилось, как с Ивановым — привезли его и сказали: «Просим любить и жаловать». Я как председатель комиссии по местному самоуправлению районного собрания буду инициировать выдвижение достойной кандидатуры, — говорит он.
По его словам, он хотел бы видеть на посту главы Олега Боронина — главу Сибирского сельсовета Первомайского района (и также депутата райсобрания). «Сентябрьские выборы показали — Боронин выиграл в Первомайском районе, ему люди доверяют. Его совсем немного обошел Иван Мордовин, но только за счет голосования в воинской части — в ЗАТО Сибирский», — объясняет Дуров.
Олег Боронин на просьбу оценить идею его выдвижения в главы отреагировал лаконично: «Без комментариев. Инициативу проявлять не буду».
Сам же Дуров написал обращение на имя губернатора края и рассчитывает обсудить с ним этот и другие вопросы местного самоуправления.
Что такое Первомайский район
- Крупнейший по численности населения район Алтайского края — в нем проживает более 54 тыс. человек.
- В состав района входит 53 населенных пункта, объединённых в 18 сельских поселений.
- Райцентр — в Новоалтайске.
- Большая часть населения проживает в населенных пунктах, расположенных в радиусе от 5 до 36 км от райцентра и от 20 до 50 км — от Барнаула.
- В рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований края за первое полугодие 2021 года, составляемом минэкономразвития края, занимает 1-е место по вводу жилья (среди районов) и обороту розничной торговли на душу населения, 2-е — по обороту общественного питания, 6-е — по уровню безработицы (чем выше место, тем ниже уровень) и по темпу ввода жилья, 9-е — по зарплате.
Источники: минэкономразвития края, официальный сайт Первомайского района.