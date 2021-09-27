27 сентября 7°C
﻿
Жизнь

Задержали замглавы района Алтая: «за взятку лоббировал» чужие интересы, когда временно подменял начальника

В Алтайском крае задержали первого замглавы Первомайского района за лоббирование интересов подрядчика при заключении муниципального контракта, сообщает краевая ФСБ.

Школы Первомайского района.
Школы Первомайского района.
altapress.ru.

Как отметили источники altapress.ru, речь идет о Дмитрии Шипунове, который курирует в районе экономику, земельно-имущественные отношения, труд и сельское хозяйство.

Также уточнили, что нарушение закона произошло при исполнении Шипуновым обязанностей главы района, к примеру, в сентябре 2020 года, когда начальника экстренно госпитализировали в реанимацию

По версии следствия, чиновник с 2020 по 2021 годы лоббировал интересы определенной организации при заключении контракта на поставку оборудования тепло- и водоснабжения и водоотведения для нужд районных котельных.

«В несколько этапов получил взятку в размере 400 тысяч рублей. Содействовал заключению контракта именно с этой организацией в нарушение действующего законодательства, то есть без проведения торгов, а также беспрепятственной и положительной приемке выполненных работ», — рассказали в ФСБ.

Взятка, подкуп.
Взятка, подкуп.

Возбудили дело по признакам «получения должностным лицом взятки в крупном размере за совершение незаконных действий (бездействия) в пользу взяткодателя» (от 7 до 12 лет лишения свободы, или иные варианты наказания).

Замглавы района признал вину, в виду чего ему планируют избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как уточняет алтайский СК, на данный момент следователи устанавливают обстоятельства и закрепляют доказательства по делу для предъявления обвинения.

Ранее бывший чиновник из рубцовской «Рублевки» получил 7 лет за взятку при раздаче соцвыплат.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость