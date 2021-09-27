Задержали замглавы района Алтая: «за взятку лоббировал» чужие интересы, когда временно подменял начальника

В Алтайском крае задержали первого замглавы Первомайского района за лоббирование интересов подрядчика при заключении муниципального контракта, сообщает краевая ФСБ.

Как отметили источники altapress.ru, речь идет о Дмитрии Шипунове, который курирует в районе экономику, земельно-имущественные отношения, труд и сельское хозяйство.

Также уточнили, что нарушение закона произошло при исполнении Шипуновым обязанностей главы района, к примеру, в сентябре 2020 года, когда начальника экстренно госпитализировали в реанимацию

По версии следствия, чиновник с 2020 по 2021 годы лоббировал интересы определенной организации при заключении контракта на поставку оборудования тепло- и водоснабжения и водоотведения для нужд районных котельных.

«В несколько этапов получил взятку в размере 400 тысяч рублей. Содействовал заключению контракта именно с этой организацией в нарушение действующего законодательства, то есть без проведения торгов, а также беспрепятственной и положительной приемке выполненных работ», — рассказали в ФСБ.

Взятка , подкуп.

Возбудили дело по признакам «получения должностным лицом взятки в крупном размере за совершение незаконных действий (бездействия) в пользу взяткодателя» (от 7 до 12 лет лишения свободы, или иные варианты наказания).

Замглавы района признал вину, в виду чего ему планируют избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как уточняет алтайский СК, на данный момент следователи устанавливают обстоятельства и закрепляют доказательства по делу для предъявления обвинения.

Ранее бывший чиновник из рубцовской «Рублевки» получил 7 лет за взятку при раздаче соцвыплат.